"Я не горда": Маша Єфросиніна назвала ціну, за яку дасть себе погладити

Відома українська ведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна виставила оригінальний лот за донат.
На своїй сторінці в Instagram, Єфросиніна показала костюм власної марки і додала, що їй приємно гладити його. "Взагалі-то я люблю гладити себе без одягу. А тут хочеться гладити цей такий приємний костюм", - каже Маша.
Потім вона показала коментар одного з користувачів. "Я б вас теж погладив", - написав мрійник.
Хто така Маша Єфросиніна?
Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка і засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.
На що Єфросиніна зазначила, що "вона не горда" і дасть себе погладити. Але, як то кажуть, є нюанс. Щоб погладити Єфросиніну, доведеться заплатити 3 млн на анатомічні бронежилети для українських захисниць.
Новини шоу-бізнесу - в Україні та світі
Нагадаємо, раніше українська співачка Христина Соловій звинуватила українських зірок у будівництві культурних мостів із терористичною Росією, а також додала, що на їхніх руках, душі та серці завжди буде кров українців.
Раніше також Єфросиніна зізналася, що болісно сприймає той факт, що вже стільки часу не може відвідати свою малу Батьківщину, де поховані її бабуся і дідусь, батько, і спогади про український Крим.
Вас також може зацікавити:
- Маша Єфросиніна показала рідкісні фото з Криму: "Велика мрія"
- "На ваших руках кров українців": Христина Соловій звинуватила Машу Єфросиніну
- "Я не буду мовчати": Маша Єфросиніна нервово відповіла на скандал із Соловій
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред