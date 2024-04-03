УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Я не горда": Маша Єфросиніна назвала ціну, за яку дасть себе погладити

Олена Кюпелі
3 квітня 2024, 16:32
Українська телеведуча з гумором ставиться до нахабства коментаторів.
Маша Ефросинина
Маша Єфросиніна збирає на бронежилети/ колаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Відома українська ведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна виставила оригінальний лот за донат.

На своїй сторінці в Instagram, Єфросиніна показала костюм власної марки і додала, що їй приємно гладити його. "Взагалі-то я люблю гладити себе без одягу. А тут хочеться гладити цей такий приємний костюм", - каже Маша.

Маша Ефросинина пошутила
Маша Єфросиніна пожартувала / Скриншот Instagram/mashaefrosinina

Потім вона показала коментар одного з користувачів. "Я б вас теж погладив", - написав мрійник.

відео дня

Хто така Маша Єфросиніна?

Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка і засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

На що Єфросиніна зазначила, що "вона не горда" і дасть себе погладити. Але, як то кажуть, є нюанс. Щоб погладити Єфросиніну, доведеться заплатити 3 млн на анатомічні бронежилети для українських захисниць.

Маша Єфросиніна з гумором ставиться до різних коментарів і намагається конвертувати їх на допомогу ЗСУ
Маша Єфросиніна з гумором ставиться до різних коментарів і намагається конвертувати їх на допомогу ЗСУ / Скріншот Instagram/mashaefrosinina

Новини шоу-бізнесу - в Україні та світі

Нагадаємо, раніше українська співачка Христина Соловій звинуватила українських зірок у будівництві культурних мостів із терористичною Росією, а також додала, що на їхніх руках, душі та серці завжди буде кров українців.

Раніше також Єфросиніна зізналася, що болісно сприймає той факт, що вже стільки часу не може відвідати свою малу Батьківщину, де поховані її бабуся і дідусь, батько, і спогади про український Крим.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Маша Єфросиніна новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

"Знищені та на ремонті": у ГУР розповіли, скільки винищувачів залишилось у Росії

"Знищені та на ремонті": у ГУР розповіли, скільки винищувачів залишилось у Росії

17:15 Україна
Макрон тисне на Байдена та Шольца: у WSJ розкрили їх позицію щодо РФ

Макрон тисне на Байдена та Шольца: у WSJ розкрили їх позицію щодо РФ

16:48 Політика
Зеленський жорстко відповів на засудження Заходу на удари по російським НПЗ

Зеленський жорстко відповів на засудження Заходу на удари по російським НПЗ

15:57 Україна
Всі головні новини

Популярне

Сім'я соромиться Олега Газманова - син путініста відрікся від батька 31992

Сім'я соромиться Олега Газманова - син путініста відрікся від батька

Хоче відібрати квартиру: Анастасія Волочкова воює з рідною донькою 11123

Хоче відібрати квартиру: Анастасія Волочкова воює з рідною донькою

Обрюзглого і старого Цекало підловили на фото з молодою дружиною 4050

Обрюзглого і старого Цекало підловили на фото з молодою дружиною

Дощі з грозою та вітер 40 м/с: Україну атакує новий небезпечний шторм 4028

Дощі з грозою та вітер 40 м/с: Україну атакує новий небезпечний шторм

Останні новини

17:40

Всі наявні в світі Patriot мають бути в Україні: Кулеба дав гучну заяву

17:32

"Знайшли з синцями на голові та наркотиками": у путініста Тіматі траур

17:24

Жорстокі бої під Мар'їнкою: відкрито збір на дрони для 206-го батальйону військ ТРО

17:15

"Знищені та на ремонті": у ГУР розповіли, скільки винищувачів залишилось у Росії

16:48

Макрон тисне на Байдена та Шольца: у WSJ розкрили їх позицію щодо РФ

Росія до літа в змозі зібрати сили і почати наступ на Київ – генерал РоманенкоРосія до літа в змозі зібрати сили і почати наступ на Київ – генерал Романенко
16:46

Дзеркальна дата 04.04.2024: що не можна робити і як загадати бажання

16:39

Населені пункти "стерті вщент": офіцер розкрив тактику РФ на "гарячому" напрямку

16:32

"Я не горда": Маша Єфросиніна назвала ціну, за яку дасть себе погладити

16:13

Навіщо в церкві дзвонять дзвони: їх використовують у 3 випадках

Реклама
16:10

Навіть на повідомлення не відповідає: Вікторія Смеюха з "НЕАНГЕЛІВ" народила первістка

15:57

Лілія Ребрик змінила імідж після народження третьої дитиниВідео

15:57

Зеленський жорстко відповів на засудження Заходу на удари по російським НПЗ

15:53

Обсяг 188 млн євро: Фінляндія дасть новий пакет військової допомоги Україні

15:51

Важливий, але забутий: для чого потрібен "таємний" люк у пральній машиніВідео

15:48

Астаф'єва набрала 10 кілограмів і показала, що робить із ними

15:36

Що буде, якщо вас укусив кліщ: яка небезпека для життя

15:29

Хто з українців може завчасно піти на пенсію: поради чиновників

15:17

РФ готує нову хвилю мобілізації: Зеленський назвав дату і розкрив наміри Кремля

15:06

Три смерті поспіль: дружина путініста Пєвцова занедбала себе і майже не виходить із дому

14:45

В НАТО анонсували новий формат допомоги Україні: що він передбачає

Реклама
14:36

Відома світська журналістка назвала "найзашкварнішу" українську зірку

14:17

"Провалий в Москве": з'явилася смішна пародія на скандальне інтерв'ю Повалій у РФ

14:05

Путін хоче насолити Заходу: Віталій Кулик – про легалізацію "Талібану" РосієюЕксклюзив

13:55

"Багато штурмових груп": українські військові розкрили важку ситуацію під Херсоном

13:54

Вона все знає: Ксенія Собчак поспілкувалася з Максимом Галкіним - деталі

13:42

Там "справжнє пекло": війська РФ прориваються до стратегічного міста - офіцер НГУ

12:47

"Завантажено 50 ракет": Гуменюк попередила про масований обстріл "Калібрами"

12:46

Молода дружина старого Петросяна перейшла на мат і послала росіян

12:45

Чому в американських домівках немає пральних машин

12:39

Мокрий сніг і +6 градусів вдень: синоптик назвала дату серйозного похолодання

12:38

"Загроза ракетних та бомбових ударів": у ЗСУ попередили про атаку з боку Білорусі

12:29

Як зберегти молодість за допомогою одного продукту: дієтолог дала пораду

12:22

Є ризик краху лінії фронту: у Politico описали похмуру картину для України

12:16

Драматичний результат для України та Хорватії - букмекери про Євробачення-2024

12:11

Церковне свято 4 квітня: що заборонено робити у день преподобного Йосифа

11:58

"Удар неминучий": в ГУР розповіли, коли знищать Кримський міст

11:55

РФ націлилася на захоплення одного великого міста: генерал оцінив загрозу

11:41

Справжній геній: красень-син Галкіна і Пугачової вразив здібностями

11:23

Перетворять на другий Маріуполь: генерал ЗСУ оцінив загрозу окупації Харкова

11:20

Росія у березні запустила по Україні понад 3 тисячі авіабомб і 400 ракет - Зеленський

Реклама
11:16

Вітер зноситиме з ніг: у низці регіонів України оголошено штормове попередження

10:52

"РФ шукає нові можливості": генерал розкрив плани наступу росіян на Київ та Харків

10:43

"Путін не зможе захопити Київ і підкорити Україну": держсекретар США зробив важливу заяву

10:42

Китайський гороскоп на завтра 4 квітня: Козлам - нереальна удача, Собакам - розчарування

10:30

Росія накопичує сили для удару: в ЗСУ попередили про плани ворога

10:29

Як садити картоплю з рибою - колорадський жук і поруч не проповзе

10:28

Окупанти захопили Водяне та просунулися в Іванівському - DeepState

10:13

Окупанти можуть піти у наступ на півдні: Машовець назвав міста, які під загрозою

09:57

Уже в Путіна на підписі: у Філіпа Кіркорова почалися серйозні проблеми

09:57

"Суттєвий перелом" для України: в ISW оцінили наслідки ударів по Татарстану

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловікові
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти