"Я не горда": Маша Єфросиніна назвала ціну, за яку дасть себе погладити

Українська телеведуча з гумором ставиться до нахабства коментаторів.

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Маша Єфросиніна збирає на бронежилети/ колаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Відома українська ведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна виставила оригінальний лот за донат.

На своїй сторінці в Instagram, Єфросиніна показала костюм власної марки і додала, що їй приємно гладити його. "Взагалі-то я люблю гладити себе без одягу. А тут хочеться гладити цей такий приємний костюм", - каже Маша.

Маша Єфросиніна пожартувала / Скриншот Instagram/mashaefrosinina

Потім вона показала коментар одного з користувачів. "Я б вас теж погладив", - написав мрійник.

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Хто така Маша Єфросиніна? Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка і засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

На що Єфросиніна зазначила, що "вона не горда" і дасть себе погладити. Але, як то кажуть, є нюанс. Щоб погладити Єфросиніну, доведеться заплатити 3 млн на анатомічні бронежилети для українських захисниць.

Маша Єфросиніна з гумором ставиться до різних коментарів і намагається конвертувати їх на допомогу ЗСУ / Скріншот Instagram/mashaefrosinina

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Нагадаємо, раніше українська співачка Христина Соловій звинуватила українських зірок у будівництві культурних мостів із терористичною Росією, а також додала, що на їхніх руках, душі та серці завжди буде кров українців.

Раніше також Єфросиніна зізналася, що болісно сприймає той факт, що вже стільки часу не може відвідати свою малу Батьківщину, де поховані її бабуся і дідусь, батько, і спогади про український Крим.

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