УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Молодий артист приголомшив мережу україномовним кавером на мегахіт Тіни Кароль

Дмитро Відоменко
30 серпня 2023, 21:10 оновлено 30 серпня, 21:10
166
SHUMEI (він же Олег Шумей) несподівано заспівав кавер-версію легендарного хіта з 2000-х співачки Тіни Кароль ‒ "Вище хмар".
Шумей, Кароль
SHUMEI заспівав кавер-версію хіта Кароль прямо на її концерті / колаж Главред, фото УНІАН

Молодий український співак і піаніст SHUMEI (він же Олег Шумей) несподівано для публіки виконав україномовну кавер-версію легендарного хіта з 2000-х співачки Тіни Кароль ‒ "Вище хмар".

Причому заспівав він не де-небудь і не як-небудь, а в якості особливим гостем на концерті артистки, який пройшов у Палаці "Україна" в столиці 28 серпня.

Кароль зізналася зі сцени, що давно стежить за творчістю SHUMEI і хоче підтримати його талант. Зірка запросила молодого артиста на сцену в кінці свого шоу і запропонувала йому виконати кілька пісень. SHUMEI в свою чергу, підготував сюрприз і негайно виконав українською мовою один з головних хітів Кароль "Вище хмар".

"Вище хмар злечу, щоб почати все спочатку. Я тобі люблю все життя і до останку", - явно в ажитації співав зі сцени SHUMEI.


Нагадаємо, раніше Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для родини 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому та зруйнованому Маріуполі.

До того Тіна Кароль в день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр з сімейного архіву.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Тіна Кароль новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Танки Leopard, радар TRML-4D, дрони: Україна отримала потужну допомогу від Німеччини

Танки Leopard, радар TRML-4D, дрони: Україна отримала потужну допомогу від Німеччини

22:06 Україна
Росія готувала масштабний удар ракетами по Україні заздалегідь - ЗСУ

Росія готувала масштабний удар ракетами по Україні заздалегідь - ЗСУ

21:58 Україна
Зеленський скликав РНБО та доручив перевірити рішення ВЛК від 24 лютого 2022 року

Зеленський скликав РНБО та доручив перевірити рішення ВЛК від 24 лютого 2022 року

19:12 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:35

В авіакатастрофі на Донеччині загинули 6 українських пілотів - УП

22:22

Україна знищила або пошкодила 24 російські літаки в РФ Криму та Білорусі - ЗМІ

22:06

Танки Leopard, радар TRML-4D, дрони: Україна отримала потужну допомогу від Німеччини

21:58

Росія готувала масштабний удар ракетами по Україні заздалегідь - ЗСУ

21:54

В Україні подорожчав продукт, без якого не обходиться жодна господиня

Відключення, обстріли підстанцій і тотальна економія: Омельченко - про прийдешню зимуВідключення, обстріли підстанцій і тотальна економія: Омельченко - про прийдешню зиму
21:17

Змінять тактику: у ЗСУ сказали, як РФ може обстрілювати Україну восени і взимку

21:10

Молодий артист приголомшив мережу україномовним кавером на мегахіт Тіни КарольВідео

20:30

"Росії вдасться призвати 450 тисяч людей": полковник про можливі зміни на фронті

19:44

"Якесь приторне і ні про що": Дьомін розкрив подробиці конфлікту з Білик

Реклама
19:39

Загадка солодкого перцю: чому його називають саме болгарським

19:27

Данілов розповів, чи наберуть у війська одномоментно 300 тисяч осіб

19:12

Чому не можна казати "зігнути ноги в колінах" і "підніматися вгору": відповідь Авраменка

19:12

Зеленський скликав РНБО та доручив перевірити рішення ВЛК від 24 лютого 2022 року

19:10

Загоряння в Пскові не на жарт схвилювали росіянПогляд

18:54

Камалія з чоловіком кулаками з'ясовували стосунки на публіці

18:51

Скандал з виставою "Ленкома" в Ізраїлі: перелякані росіяни порозумілися

18:39

"Аварійний стан": експерт розповів, чи готуватися українцям до блекауту восени

18:33

Квіткова стала неадекватною, коли приїхав чоловік: постраждала в лакшері-ДТП дала коментар

18:20

Неймовірне морозиво з кавунового соку: рецепт, який зводить з розуму

18:06

У Євросоюзі готують спеціальний план підтримки ЗСУ на 20 млрд євро

Реклама
18:01

Фітнес-тренер плюнув у ветерана: скандального блогера затримали, випливли цікаві деталі

17:58

У 2023 році Favbet збільшила обсяги підтримки ЗСУ, загальна сума допомоги склала понад 150 млн грнФото реклама

17:27

Вб'є машину капітально чи пронесе: що буде, якщо 10 років не міняти антифриз

17:24

Працював на мого батька: Брітні Спірс підозрює свого колишнього чоловіка

17:14

Смачно і корисно: незвичайні заготовки груш на зиму

17:11

Більше не блондинка: Леся Нікітюк показала несподіване перетворенняВідео

16:59

Райони-Канари: у співака-путініста Роми "Звіра" знайшли віллу на тропічних островах

16:52

Грози налетять на частину областей: якою буде погода в Україні у перші дні вересня

16:26

У МЗС дали Орбану "ляпаса": жорстко поставили на місце друга Путіна

16:12

Вкрай потрібні у військах: офіцер пояснив, кого призиватимуть до ЗСУ у вересні

16:11

Потрясний рецепт закуски: неможливо смачні коржі з 2 інгредієнтів

16:10

Пригожин з того світу не дає Путіну спокою, буде новий бунт ПВК "Вагнера" – Жданов

16:09

Віталій Портников. Літаки палають у ПсковіВідеоблоги

15:26

ЗСУ прориваються вглиб: зім'яли "лінію Суровікіна" і йдуть вперед на Запоріжжі

15:13

Як налагодити режим дня школяра: кращі поради перед початком навчального року

14:55

Неймовірна оптична ілюзія: лише одиниці побачать слово "лисиця" за 5 секунд

14:48

Прапор України на лівобережній Херсонщині: у ЗСУ розповіли деталі операції

14:32

Не ведися на провокацію: топ-фраз маніпулятора, після яких потрібно бігти

14:28

Чому поїздка Ердогана до Путіна у Сочі приречена на провалПогляд

14:23

Орбан запропонував піти на угоду з Путіним і зморозив нісенітницю щодо війни в Україні

Реклама
14:06

Який найкрасивіший знак зодіаку: 3 суперхаризматичні жінки за гороскопом

13:42

Працює на всі 100: як швидко прибрати неприємний запах із взуття за копійки

13:35

У Раді заговорили про скасування відстрочки від мобілізації: кого можуть забрати в армію

13:26

Повалій на Z-концерті образила "бездушну" Україну та зізналася в коханні РФВідео

13:26

ГУР - про потужний удар БПЛА по Росії: повністю знищено чотири Іл-76

12:47

Сини Майкла Джексона після довгої перерви з'явилися на публіці

12:46

Масовані удари РФ: окупанти б'ють по Україні "новими" ракетами

12:41

Обвал фронту на півдні і заколот Вагнера: Жданов назвав сценарій революції в РФ

12:34

5 продуктів, які ні в якому разі не можна давати собаці

12:33

Все буде рівно: які знаки зодіаку проведуть вересень без нервівВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти