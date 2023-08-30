Молодий артист приголомшив мережу україномовним кавером на мегахіт Тіни Кароль

SHUMEI (він же Олег Шумей) несподівано заспівав кавер-версію легендарного хіта з 2000-х співачки Тіни Кароль ‒ "Вище хмар".

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SHUMEI заспівав кавер-версію хіта Кароль прямо на її концерті / колаж Главред, фото УНІАН

Молодий український співак і піаніст SHUMEI (він же Олег Шумей) несподівано для публіки виконав україномовну кавер-версію легендарного хіта з 2000-х співачки Тіни Кароль ‒ "Вище хмар".

Причому заспівав він не де-небудь і не як-небудь, а в якості особливим гостем на концерті артистки, який пройшов у Палаці "Україна" в столиці 28 серпня.

Кароль зізналася зі сцени, що давно стежить за творчістю SHUMEI і хоче підтримати його талант. Зірка запросила молодого артиста на сцену в кінці свого шоу і запропонувала йому виконати кілька пісень. SHUMEI в свою чергу, підготував сюрприз і негайно виконав українською мовою один з головних хітів Кароль "Вище хмар".

"Вище хмар злечу, щоб почати все спочатку. Я тобі люблю все життя і до останку", - явно в ажитації співав зі сцени SHUMEI.





Нагадаємо, раніше Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для родини 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому та зруйнованому Маріуполі.

До того Тіна Кароль в день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр з сімейного архіву.

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