Молодий артист приголомшив мережу україномовним кавером на мегахіт Тіни Кароль

Молодий український співак і піаніст SHUMEI (він же Олег Шумей) несподівано для публіки виконав україномовну кавер-версію легендарного хіта з 2000-х співачки Тіни Кароль ‒ "Вище хмар".
Причому заспівав він не де-небудь і не як-небудь, а в якості особливим гостем на концерті артистки, який пройшов у Палаці "Україна" в столиці 28 серпня.
Кароль зізналася зі сцени, що давно стежить за творчістю SHUMEI і хоче підтримати його талант. Зірка запросила молодого артиста на сцену в кінці свого шоу і запропонувала йому виконати кілька пісень. SHUMEI в свою чергу, підготував сюрприз і негайно виконав українською мовою один з головних хітів Кароль "Вище хмар".
"Вище хмар злечу, щоб почати все спочатку. Я тобі люблю все життя і до останку", - явно в ажитації співав зі сцени SHUMEI.
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для родини 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому та зруйнованому Маріуполі.
До того Тіна Кароль в день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр з сімейного архіву.
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