Тіна Кароль здивувала зовнішнім виглядом на сцені Євробачення і зірвала овації

Тіна Кароль у натуральному образі зірвала овації на Нацвідборі 2024.

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Тіна Кароль підкорила публіку піснею та образом / Колаж Главред, фото Instagram/tinakarol

Українська співачка Тіна Кароль заспівала на фіналі Нацвідбору на міжнародний конкурс Євробачення 2024.

Співачка вийшла в дуже незвичайному образі. На ній були прості джинси, чорна водолазка і темний піджак, недбало накинутий на плечі. Крім того, завжди елегантна Тіна Кароль вийшла на сцену без грама макіяжу на обличчі, а також з пучком на голові.

Співачка виконала свою нову пісню "Троянды". Виконання нової композиції буквально викликало овації в залі і після того, як співачка закінчила співати, публіка скандувала "Браво".

Відео виступу Тіни Кароль:

Сама артистка сказала, що круто те, що зараз учасники можуть приїхати на конкурс уже підготовленими з написаною піснею.

Нагадаємо, раніше букмекери визначили ймовірного переможця Нацвідбору на Євробачення-2024. З абсолютним відривом від решти учасників - з імовірністю 54% - перемогу пророкують дуету Jerry Heil і alyona alyona з піснею "Teresa & Maria". На другому місці опинився співак Melovin із треком "Dreamer" - 17%. Трійку фаворитів замикає Anka - пісня "Палала" може принести їй перемогу на Національному відборі з імовірністю у 8%.

Раніше також Андрій Данилко у фіналі Нацвідбору Євробачення 2024 заявив, що він уперше публічно говоритиме українською мовою.

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