"Я лох року": російську телеведучу, яка підтримала війну в Україні, розвели на гроші

Лера Кудрявцева розповіла, що втратила велику суму грошей.
Російська телеведуча Лера Кудрявцева, яка виступила на підтримку військового вторгнення РФ в Україну, стала жертвою шахраїв.
У своєму Telegram-каналі вона зірвалася на лайки, звинувативши в події себе
"Я ЛОХ року! Прошу видати мені медаль. Розвели як ... як.... На 180 тисяч. З ... ка", - розповіла підписникам Кудрявцева.
Кудрявцева обмежилася лише цією заявою, не ставши вдаватися в подробиці.
Нагадаємо, раніше відомий український телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч жорстко розніс позицію переважної більшості російських акторів, які підтримали криваву війну проти України, розв'язану диктатором Володимиром Путіним.
Також ми писали, що екс-футболіст збірної Росії Владислав Радімов виступив зі скандальною заявою. Він зажадав провести інтеграцію клубів з окупованих регіонів України в першість Росії.
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