"Я лох року": російську телеведучу, яка підтримала війну в Україні, розвели на гроші

Російську телеведучу, яка підтримала війну, розвели на гроші / instagram.com/leratv

Російська телеведуча Лера Кудрявцева, яка виступила на підтримку військового вторгнення РФ в Україну, стала жертвою шахраїв.

У своєму Telegram-каналі вона зірвалася на лайки, звинувативши в події себе

"Я ЛОХ року! Прошу видати мені медаль. Розвели як ... як.... На 180 тисяч. З ... ка", - розповіла підписникам Кудрявцева.

Кудрявцева обмежилася лише цією заявою, не ставши вдаватися в подробиці.

Нагадаємо, раніше відомий український телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч жорстко розніс позицію переважної більшості російських акторів, які підтримали криваву війну проти України, розв'язану диктатором Володимиром Путіним.

Також ми писали, що екс-футболіст збірної Росії Владислав Радімов виступив зі скандальною заявою. Він зажадав провести інтеграцію клубів з окупованих регіонів України в першість Росії.

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