Я - готовий: український телеведучий в ефірі заявив, що йде на фронт

Український телеведучий просто під час ефіру озвучив своє рішення.

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Ведучий телеканалу "Прямий" вирішив залишити свободу України / Колаж Главред, фото скріншот, ЗСУ

Український ведучий телеканалу "Прямий" Андрій Соломко повідомив, що залишає свою роботу і добровільно вступає до лав ЗСУ.

Про таке бажання Андрій заявив прямо в прямому ефірі наприкінці випуску новин. Ведучий також пообіцяв, що після перемоги планує повернуться на роботу.

"Друзі, я приєднуюся до Збройних сил України. Це моє рішення, це те, до чого я готувався і, очевидно, готовий. Я хочу висловити величезну подяку всій команді "Прямого" каналу. Велика честь була працювати з вами, і продовжуємо, звичайно. працювати, тому що я нікуди не звільняюся. Щойно виженемо орків, одразу продовжуватимемо наші ефіри в такому складі, як було досі", - додав Соломко.

Телеканал Прямий Прямий - український інформаційний телеканал. Почав мовлення 24 серпня 2017 року, замінивши собою телеканал "Тоніс".

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Нагадаємо, раніше ведучий, з яким починають свій ранок тисячі українців Єгор Гордєєв, розповів, що він думає з приводу хореографа і танцюриста Влада Яму, який за весь час війни жодного разу не приїхав в Україну, і продовжує жити в США.

Раніше також Христина Горняк зазначила, що розрив між ними стався зовсім не через те, що в їхніх стосунках зникло кохання. Принаймні з її боку. Їй було складно прийняти й усвідомити розставання з Володимиром.

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