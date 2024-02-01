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Стало відомо, коли король Чарльз передасть кермо влади своєму синові

Олена Кюпелі
1 лютого 2024, 10:39
Колишній дворецький розкрив потенційні плани короля.
Скоро у Великій Британії буде новий король
Скоро у Великій Британії буде новий король / Колаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales, theroyalfamily

За словами колишнього королівського дворецького, король Чарльз передасть корону своєму старшому синові принцу Вільяму через 10 років.

Пол Баррелл, який працював на принцесу Діану понад 10 років до її раптової смерті 1997 року, сказав, що 75-річний монарх прагнутиме відмовитися від трону достроково, щоб звільнити місце для 41-річного Вільяма і його дружини Кейт Міддлтон, цитує його New York Post.

"Я думаю, що це станеться в цій країні. Я думаю, що король і королева відвели цій посаді 10 років, я думаю, що це 10-річний план", - сказав Баррелл, додавши, що Чарльз "виграє час" і має "10-річний план" перед зреченням.

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"Я не думаю, що він захоче продовжувати бути королем, коли короновані глави Європи передаватимуть владу своїм спадкоємцям, бачитимуть, як вони стають монархами і отримуватимуть від цього задоволення", - продовжив Баррелл.

"Королева ніколи б не зробила цього, тому що вона належала до іншого покоління, все її життя було побудоване навколо того, щоб бути монархом. Але король буде точно знати, що робить.

Прогноз Баррелла перегукується з великими ротаціями, що відбулися в королівській родині Данії цього року.

83-річна королева Маргрете II оголосила про своє раптове зречення у своїй новорічній промові 31 грудня. Колишній монарх офіційно пішла у відставку 14 січня, щоб її син наслідний принц Фредерік взяв кермо влади у свої руки.

Нагадаємо, раніше Король Великої Британії Чарльз і Кейт Міддлтон оголосили про свої операції з різницею всього в кілька годин. Однак принцеса Уельська вважала за краще зберегти деталі своєї процедури в секреті, тоді як король був "відкритою книгою".

Також, після коронації Чарльза III, королівський експерт Даніела Ельзер висловила думку про те, за що Чарльз III зненавидить Кейт Міддлтон, яка набирає вплив при дворі.

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