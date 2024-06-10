Вийшов на сцену з милицею: 51-річний Ахтем Сеітаблаєв налякав зовнішнім виглядом

Український актор, режисер і воїн ЗСУ Ахтем Сеітаблаєв взяв участь у фестивалі документалістики "Війна в об'єктиві". Там він представив власну стрічку "Мирний-21".
Під час презентації артист вийшов на сцену у військовій формі та з милицею. Фото Сеітаблаєва з'явилося на офіційній сторінці ДержКіно України у Facebook.
У кадрі артист намагався щиро посміхався і загалом добре тримався, хоч і постійно спирався на милицю. Багато хто відзначив, що він сильно схуд, і виглядав змарнілим.
Шанувальники творчості Ахтема Сеітаблаєва стурбовані станом його здоров'я. Сам артист уникає коментарів з цього приводу, і причину очевидного поганого самопочуття не озвучує.
Хто такий Ахтем Сеітаблаєв?
Ахтем Сеітаблаєв - український актор і режисер кримськотатарського походження. Заслужений артист АР Крим. Ведучий військово-патріотичного ток-шоу "Хоробрі серця" на телеканалі 1+1. Походить із сім'ї депортованих кримських татар. 25 лютого 2022 року, у перші дні російського вторгнення в Україну, записався до лав ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше українська співачка Аліна Гросу заговорила про поповнення в родині. Нещодавно вона вийшла заміж, і зізналася, що в новому шлюбі вона готова заводити дітей.
Також Варвара Кошова, 16-річна донька Євгена Кошового, показала ніжну романтику з юним бойфрендом. Зіркова спадкоємиця перестала приховувати обранця, хоча подробицями особистого життя ділиться рідко.
Читайте також:
- Легендарна українська співачка зізналася в ніжних почуттях до Зіброва: "Обожнюю"
- Козловський розповів, хто став його кумом і кумою
- Ірина Горова проговорилася про новий роман та інтимне життя з бойфрендом
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред