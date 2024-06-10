Вийшов на сцену з милицею: 51-річний Ахтем Сеітаблаєв налякав зовнішнім виглядом

Замовчування артистом проблем зі здоров'ям не на жарт схвилювало його шанувальників.

https://glavred.net/stars/vyshel-na-scenu-s-kostylem-51-letniy-ahtem-seitablaev-napugal-vneshnim-vidom-10571963.html Посилання скопійоване

Ахтем Сеітаблаєв новини - у Ахтема Сеітаблаєва проблеми зі здоров'ям / колаж: Главред, фото: instagram.com/akhtemseit

Український актор, режисер і воїн ЗСУ Ахтем Сеітаблаєв взяв участь у фестивалі документалістики "Війна в об'єктиві". Там він представив власну стрічку "Мирний-21".

Під час презентації артист вийшов на сцену у військовій формі та з милицею. Фото Сеітаблаєва з'явилося на офіційній сторінці ДержКіно України у Facebook.

У кадрі артист намагався щиро посміхався і загалом добре тримався, хоч і постійно спирався на милицю. Багато хто відзначив, що він сильно схуд, і виглядав змарнілим.

відео дня

Шанувальники творчості Ахтема Сеітаблаєва стурбовані станом його здоров'я. Сам артист уникає коментарів з цього приводу, і причину очевидного поганого самопочуття не озвучує.

Ахтем Сеітаблаєв новини - у Ахтема Сеітаблаєва проблеми зі здоров'ям / facebook.com/ukrainefilmagency

Хто такий Ахтем Сеітаблаєв? Ахтем Сеітаблаєв - український актор і режисер кримськотатарського походження. Заслужений артист АР Крим. Ведучий військово-патріотичного ток-шоу "Хоробрі серця" на телеканалі 1+1. Походить із сім'ї депортованих кримських татар. 25 лютого 2022 року, у перші дні російського вторгнення в Україну, записався до лав ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше українська співачка Аліна Гросу заговорила про поповнення в родині. Нещодавно вона вийшла заміж, і зізналася, що в новому шлюбі вона готова заводити дітей.

Також Варвара Кошова, 16-річна донька Євгена Кошового, показала ніжну романтику з юним бойфрендом. Зіркова спадкоємиця перестала приховувати обранця, хоча подробицями особистого життя ділиться рідко.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред