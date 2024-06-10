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Вийшов на сцену з милицею: 51-річний Ахтем Сеітаблаєв налякав зовнішнім виглядом

Анна Підгорна
10 червня 2024, 18:57
173
Замовчування артистом проблем зі здоров'ям не на жарт схвилювало його шанувальників.
Ахтем Сеітаблаєв
Ахтем Сеітаблаєв новини - у Ахтема Сеітаблаєва проблеми зі здоров'ям / колаж: Главред, фото: instagram.com/akhtemseit

Український актор, режисер і воїн ЗСУ Ахтем Сеітаблаєв взяв участь у фестивалі документалістики "Війна в об'єктиві". Там він представив власну стрічку "Мирний-21".

Під час презентації артист вийшов на сцену у військовій формі та з милицею. Фото Сеітаблаєва з'явилося на офіційній сторінці ДержКіно України у Facebook.

У кадрі артист намагався щиро посміхався і загалом добре тримався, хоч і постійно спирався на милицю. Багато хто відзначив, що він сильно схуд, і виглядав змарнілим.

відео дня

Шанувальники творчості Ахтема Сеітаблаєва стурбовані станом його здоров'я. Сам артист уникає коментарів з цього приводу, і причину очевидного поганого самопочуття не озвучує.

Ахтем Сеітаблаєв
Ахтем Сеітаблаєв новини - у Ахтема Сеітаблаєва проблеми зі здоров'ям / facebook.com/ukrainefilmagency

Хто такий Ахтем Сеітаблаєв?

Ахтем Сеітаблаєв - український актор і режисер кримськотатарського походження. Заслужений артист АР Крим. Ведучий військово-патріотичного ток-шоу "Хоробрі серця" на телеканалі 1+1. Походить із сім'ї депортованих кримських татар. 25 лютого 2022 року, у перші дні російського вторгнення в Україну, записався до лав ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

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