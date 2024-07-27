Має шикарний вигляд: Пугачова показалася в Юрмалі

Співачка з'явилася на публічному заході у своєї подруги Лайми Вайкуле.

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Алла Пугачова з'явилася на концерті / Колаж Главред, фото скріншот, Instagram/alla_orfey

Російська співачка Алла Пугачова, яка публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, з'явилася на фестивалі в Юрмалі, у своєї подруги Лайми Вайкуле.

Пугачова з'явилася на концерті разом зі своїм другом Андрієм Макаревичем. Коли співачка з'явилася в залі для глядачів, їх зустріли бурхливими оплесками.

Варто зазначити, що співачка має шикарний вигляд, на зло всім російським пропагандистам.

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На відео - шикарна Пугачова:

Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесено до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

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Раніше стало відомо, чому насправді розлучилися Філіп Кіркоров і Алла Пугачова. Приватну версію висловив колишній концертний директор співака, і зазначив, що роман Примадонни з Галкіним там ні до чого.

Тим часом колишній друг Алли Пугачової розповів про її проблеми з Максимом Галкіним. Нібито в їхньому шлюбі зараз не все так гладко, як вони намагаються показати в інформаційному просторі.

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