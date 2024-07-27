Має шикарний вигляд: Пугачова показалася в Юрмалі

Російська співачка Алла Пугачова, яка публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, з'явилася на фестивалі в Юрмалі, у своєї подруги Лайми Вайкуле.
Пугачова з'явилася на концерті разом зі своїм другом Андрієм Макаревичем. Коли співачка з'явилася в залі для глядачів, їх зустріли бурхливими оплесками.
Варто зазначити, що співачка має шикарний вигляд, на зло всім російським пропагандистам.
На відео - шикарна Пугачова:
Хто така Алла Пугачова
Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесено до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.
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Раніше стало відомо, чому насправді розлучилися Філіп Кіркоров і Алла Пугачова. Приватну версію висловив колишній концертний директор співака, і зазначив, що роман Примадонни з Галкіним там ні до чого.
Тим часом колишній друг Алли Пугачової розповів про її проблеми з Максимом Галкіним. Нібито в їхньому шлюбі зараз не все так гладко, як вони намагаються показати в інформаційному просторі.
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