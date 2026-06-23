Живуть окремо у різних країнах: Бужинська розкрила, де зараз її діти

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- Катерина Бужинська розповіла про своїх дітей
- Чому вони живуть у різних країнах
Відома українська співачка Катерина Бужинська розповіла, де зараз живуть її діти. В інтерв'ю "Фокусу" артистка зізналася, що дочка від першого шлюбу Олена та близнюки від болгарського бізнесмена Дімітара Стойчева живуть у різних країнах.
Бужинська зазначила, що бажає своїм дітям лише життя під мирним небом. Незважаючи на те, що Олена, Катерина та Дмитро навчаються у різних країнах, співачка дбає про їхнє благополуччя.
"Моя старша донька живе й навчається в Німеччині, їй скоро виповниться 20 років. Дмитрик і Катерина живуть і навчаються в Софії. Я хочу, щоб усі мої діти були щасливими, реалізованими людьми і жили в мирному світі", — розповіла Катерина.
Зараз артистка продовжує жити між двома країнами — Болгарією та Україною. Виконавиця продовжує будувати кар'єру на батьківщині, а також підкреслила свій тісний зв'язок із родиною.
"Моє серце завжди в Україні, тому я не можу повністю відірватися від своєї Батьківщини. Постійно в дорозі, але завжди чекаю на мир і можливість більше часу проводити вдома", — поділилася Бужинська.
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Про особу: Катерина Бужинська
Катерина Бужинська — українська співачка, мецо-сопрано (альт), лауреатка численних пісенних конкурсів, Гран-прі на Слов’янському базарі у 1998 році, народна артистка України. Співпрацює з українською студією Artur Music. З 1998 року випустила 8 альбомів. У репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, івритом та болгарською мовами.
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