Живуть окремо у різних країнах: Бужинська розкрила, де зараз її діти

Співачка відверто розповіла, чому її діти живуть у різних країнах.

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Катерина Бужинська — діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Бужинська

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Катерина Бужинська розповіла про своїх дітей

Чому вони живуть у різних країнах

Відома українська співачка Катерина Бужинська розповіла, де зараз живуть її діти. В інтерв'ю "Фокусу" артистка зізналася, що дочка від першого шлюбу Олена та близнюки від болгарського бізнесмена Дімітара Стойчева живуть у різних країнах.

Бужинська зазначила, що бажає своїм дітям лише життя під мирним небом. Незважаючи на те, що Олена, Катерина та Дмитро навчаються у різних країнах, співачка дбає про їхнє благополуччя.

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Катерина Бужинська — сім’я / фото: instagram.com, Катерина Бужинська

"Моя старша донька живе й навчається в Німеччині, їй скоро виповниться 20 років. Дмитрик і Катерина живуть і навчаються в Софії. Я хочу, щоб усі мої діти були щасливими, реалізованими людьми і жили в мирному світі", — розповіла Катерина.

Зараз артистка продовжує жити між двома країнами — Болгарією та Україною. Виконавиця продовжує будувати кар'єру на батьківщині, а також підкреслила свій тісний зв'язок із родиною.

Усі діти Катерини Бужинської / фото: instagram.com, Катерина Бужинська

"Моє серце завжди в Україні, тому я не можу повністю відірватися від своєї Батьківщини. Постійно в дорозі, але завжди чекаю на мир і можливість більше часу проводити вдома", — поділилася Бужинська.

Катерина Бужинська / інфографіка: Главред

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Про особу: Катерина Бужинська Катерина Бужинська — українська співачка, мецо-сопрано (альт), лауреатка численних пісенних конкурсів, Гран-прі на Слов’янському базарі у 1998 році, народна артистка України. Співпрацює з українською студією Artur Music. З 1998 року випустила 8 альбомів. У репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, івритом та болгарською мовами.

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