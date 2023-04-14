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"Ви дізнаєтеся першими": Каменських розповіла, чи вірить у зраду Потапа і чи планує розлучення

Дмитро Відоменко
14 квітня 2023, 17:15 оновлено 14 квітня, 17:15
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Співачка Настя Каменських розповіла, в яких стосунках вона зараз перебуває зі своїм чоловіком - репером і продюсером Потапом.
Каменських, Потап
Настя Каменських і Потап / колаж фото УНІАН

Відома українська попспівачка Настя Каменських прокоментувала чутки про те, що вона нібито розлучається зі своїм чоловіком, репером і продюсером Потапом через його зраду. Своє бачення ситуації артистка озвучила в інтерв'ю проєкту ЖВЛ на телеканалі "1+1".

"Ми не розлучаємося з чоловіком, не розлучаємося і не розлучимося. Поки що точно. Коли ми захочемо щось подібне сказати, повірте, ви дізнаєтеся першими. Ми, як тандем, намагаємося один одного підтримувати, у нас нічого не змінилося, все добре", – сказала вона.

Співачка стверджує, що вона з чоловіком намагається підтримувати один одного і зберігати теплі стосунки в нинішні складні часи.

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Каменських каже, що недавні заяви співачки Gip С про те, що Потапенко нібито її домагався − "хайп" і бажання побудувати успішну кар'єру за допомогою імен відомих людей.

"Ми з Льошею такі артисти, ми завжди будували нашу кар'єру за допомогою таланту і праці. Хтось робить це іншим способом, намагається за рахунок чужого імені і слави собі зробити піар. Можу розчарувати цих людей, тому що в перспективі результат буде дуже маленьким. Чимось це потрібно буде підкріплювати. Був спалах, трошки про це поговорять і всі", – підсумувала співачка.

Нагадаємо, раніше український блогер Богдан Беспалов стверджував, що Настя Каменських і Потап розлучаються - нібито через невірність чоловіка.

"Зливаємо ексклюзив, якого ніде немає. Ми перші. Потап і Настя почали процес розлучення, але поки це приховують", – повідомив Беспалов.

Каменських на тлі скандалу заявила, що втратила голос і проходить лікування.

Беспалов посилався на якісь анонімні джерела, а також на якихось "котиків", які володіють інформацією. Блогер також звертає увагу на те, що після того, як Каменських поскаржилася на втрату голосу і скасувала свій концерт, вона буквально відразу ж співала наживо на одному з корпоративів.

Сам Потап чутки про розлучення з Каменських спростував.

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