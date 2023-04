"Ви справжні герої справжньої війни": легенда "Зоряних воєн" зустрівся з бійцями ЗСУ

Актор Марк Хемілл, виконавець ролі Люка Скайуокера в культових "Зоряних війнах" зідзвонився по відеозв'язку з українськими захисниками.

Марк Хемілл / United24, https://ua.depositphotos.com/

Легендарний голлівудський артист, найбільше відомий за роллю повстанця-джедая Люка Скайуокера в культовій франшизі "Зоряні війни" Марк Хемілл через відеозв'язок провів зустріч з бійцями ЗСУ. Частина відеозапису зустрічі була опублікована в Telegram-каналі платформи United24, амбасадором якої з минулого року є Хемілл.

Артист подякував їм за невпинну боротьбу і запевнив, що світ допомагатиме і підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться.

У відповідь воїни ЗСУ також гаряче подякували Хеміллу, який вже кілька років поспіль допомагає збирати гроші на купівлю дронів для української армії.

Актор сказав, що охоче відвідає Україну після закінчення війни.

"Радий зустрічі з вами всіма. Перш за все повинен сказати, що для мене честь зустрітися з вами. Я граю воїна в кіно, а ви справжні герої справжньої війни. Ми з нетерпінням чекаємо вашої перемоги якомога швидше, але ми будемо з вами стільки, скільки потрібно. Ви перемагаєте! Не сумнівайтеся в цьому ні секунди. Всі говорили, що Україна впаде за чотири дні. Пам'ятаєте? Але ви довели всьому світу – Україну чіпати не варто ", – сказав Хемілл і нагадав, що на даний момент йому вдалося зібрати понад 705 тисяч доларів США для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, раніше легенда світової попмузики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу на наймасштабнішому британському музичному фестивалі — Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

А пізніше Делон навіть взяв інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського.

