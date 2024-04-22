Олег Скрипка зізнався, чи планують його сини мобілізовуватися

Легендарний співак і фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів, чи планують його старші діти мобілізуватися до лав ЗСУ.

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В Олега Скрипки двоє старших синів - Устим і Роман / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Лідер легендарного українського гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка відверто розповів, чи готові його старші сини стати на захист України в лавах ЗСУ. Свою думку він висловив у програмі "В ліжку".

Як зізнається легендарний музикант, у нього з 18-річним Романом і 16-річним Устимом уже давно була серйозна розмова на цю тему - ще на самому початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зараз обидва хлопці навчаються і тому Скрипка не готовий ще давати чітких прогнозів щодо їхньої військової служби.

"У нас розмова була о 4:30 ранку 24 лютого 22-го року, чи їхати за кордон, чи не їхати. Ця розмова тривала 15 хвилин. Моя сім'я сказала: "Ми всі залишаємося в Києві і будемо тут". Ми з моїми синами волонтерили, робили блокпости, зараз мої хлопці навчаються, а як буде далі - побачимо", - заявив артист.

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Хто такий Олег Скрипка Олег Скрипка - український рок-музикант-мультиінструменталіст і громадський діяч, актор, вокаліст, автор пісень, лідер гурту "Воплі Відоплясова". Заслужений артист України. За даними Вікіпедії, артист народився в місті Ходжент у Таджикистані в сім'ї українських переселенців (батько - лікар, мама - вихователь дитячого садка). Прожив у середньоазіатській республіці майже вісім років. У 1972 році сім'я переїхала в Кіровськ Мурманської області. У 1986 році закінчив Київський політехнічний інститут. Скрипка приділяє багато часу популяризації української мови та українського фольклору. Був натхненником фестивалю "Рок-Січ". Придумав і реалізував серйозний культурний проєкт - етнофестиваль "Країна мрій". Веде активну боротьбу з аудіо-піратством.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олег Скрипка порівняв феміністок з епідемією. Відомий український рок-музикант Олег Скрипка в досить жорсткій формі пройшовся по феміністичних рухах.

Також раніше Скрипка запропонував екзаменувати тих, хто виїхав за кордон. Музикант вважає, що ті, хто вже має український паспорт, проте проживали за кордоном, мають підтвердити, що гідні бути українцями.

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