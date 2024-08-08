Спливли брудні подробиці шлюбу Петросяна з молодухою

Тетяна Брухунова розповіла про стосунки з коміком.

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Тетяна Брухунова, Євген Петросян / колаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Молодуха старого гумориста Євгена Петросяна розповіла, що, виявляється, почала зустрічатися зі своїм літнім коханим ще коли той був одружений.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Тетяна Брухунова розповіла про стосунки з коміком. Жінка заявила, що живе з артистом не 6 років, як усі думали, а 12.

Користуючись моментом, обраниця Петросяна відповіла - чи справді кохає гумориста. "Ну, який розрахунок? Як прожити 12 років із творчою людиною, яка всього себе віддає роботі. З відомою людиною, на якій величезний тягар відповідальності... без почуттів? Коли народився Ваган, чоловік мені зізнався, що нарешті зрозумів, що таке справжня сім'я. Я не можу сказати, що пишаюся цим, але щаслива, що маю до цього безпосередній стосунок", - поділилася Тетяна в бесіді з Ксенією Князєвою на YouTube.

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Стосунки Євгена Петросяна і Тетяни Брухунової Подружжя узаконило стосунки наприкінці 2019 року, через якийсь час у них з'явився син Ваган. Відтоді, як громадськість дізналася про роман Тетяни Брухунової з гумористом, на неї обрушився шквал хейту, адже всі впевнені - саме вона зруйнувала 30-річний союз Петросяна та Олени Степаненко.

До речі, від першого шлюбу в сатирика є донька Вікторія. Зараз їй 56 років.

"Коли вона народилася, йому було 19 років. У той момент мій майбутній чоловік був у суперактивній фазі побудови кар'єри. І по-справжньому оцінити масштаб, що ти привів у життя нову людину, не міг", - міркує 35-річна Брухунова.

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