Слідом за "кривавим" королем: у Мережі "рознесли" свіжий портрет Кейт Міддлтон

Нова картина, яка з'явиться на обкладинці відомого глянцю, багатьом здалася образливою по відношенню до принцеси Уельської.

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Кейт Міддлтон Tatler - новий портрет принцеси Кетрін Уельської критикують у Мережі / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Нові знімки принцеси Кетрін Уельської не з'являються ні в таблоїдах, ні в офіційних акаунтах британської королівської сім'ї в соціальних мережах. Це пов'язано з онкологією Кейт Міддлтон і складним лікуванням, яке вона проходить.

Проте британський журнал Tatler, з метою вшанувати силу та гідність, з якою принцеса справляється з важкою недугою, вирішив розмістити її портрет на обкладинці нового випуску. Картину, на якій зображена принцеса Кетрін у білосніжній сукні та з тіарою на голові, видання опублікувало в Instagram. Портрет належить пензлю британо-замбійської художниці Ханни Узор.

Ледве британське суспільство змогло оговтатися від першого офіційного портрета Чарльза III як короля, на якому монарх зображений у загрозливо-червоних тонах, на його величезне обурення представили картину з Кейт Міддлтон, яку ледь можна впізнати.

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Татлер загалом і Ханну Узор зокрема в коментарях критикують за спотворення образу всіма улюбленої принцеси Уельської, яка і так зараз переживає не найкращі часи: "Цей портрет просто жахливий", "Портрети стають все більш дивними", "Це не Її Королівська Високість принцеса Уельська. Бог знає, хто це, але це не вона", "Зовсім на неї не схожа і має такий вигляд, ніби у неї на обличчі шрами від опіків", "Це дитина малювала?", "Виглядає, як Меган. Маячня якась", "Ганебно й образливо", тощо.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Кейт Міддлтон - останні новини:

Раніше з'явилася офіційна заява Кенсингтонського палацу щодо Кейт Міддлтон, у якій повідомлялося, коли принцеса Уельська зможе повернутися до виконання своїх королівських обов'язків.

Також стало відомо, що стан принцеси Кейт Міддлтон погіршився на тлі її лікування від онкології. Кетрін Уельська зараз проходить терапію, яка має серйозні наслідки.

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