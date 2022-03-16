"Всім властиво помилятися": Єгорова попросила вибачення в українців за любов до Путіна

Єгорова попросила вибачення в українців за любов до Путіна / скріншот

Скандальна ведуча Сніжана Єгорова, яка до війни засипала Путіна компліментами, називала його "героєм нашого часу", тепер вибачилася перед українцями.

Вона зізналася, що"всі роки велася на російську інформацію".

"Піддавалася дезі росіян і вважала, що вони осудні люди. Я завжди була впевнена, що не можу помилятися і для мене все очевидно. Але зараз бачу зворотне і знаю тепер, що вони заливають кров'ю мирні міста і почнуть вбивати цивільних. Це просто жесть", - написала ведуча у своєму Telegram-каналі.

Єгорова вирішила попросити вибачення перед українцями за свою позицію щодо Росії і Путіна.

"Але всім властиво помилятися. І ось нарешті до мене дійшло. Українці! Я сподіваюся, це все скоро закінчиться. Росія скоро розстріляє весь боєзапас і нарешті настане тиша. Я сподіваюся, що все вирішиться швидко. Я не звикла вибачатися, але сьогодні хочу це зробити! Вибачте за те, що я підтримала агресію! Вибачте за те, що була сліпою і глухою! Вибачте за те, що була пособницею вбивств, хаосу і паніки! Я стою на колінах перед усім українським народом!",- підсумувала Єгорова.

Нагадаємо, раніше телеведуча каналу 1+1 Стася Ровінська, дочка Сніжани Єгорової з нецензурною лексикою звернулася до своєї матері через війну в Україні. Вона просто послала її в коментарях і попросила передплатників поскаржитися на Ютуб-канал матері, яка займає проросійську позицію.

читайте такожСніжана Єгорова влипла в новий скандал через Путіна і ЖириновськогоТакож раніше Сніжана Єгорова підтримала Путіна і назвала українців "частиною слов'янського братства".

Актрису підтримала український режисер Оксана Байрак. Вона назвала Єгорову "розсудливою людиною", а тих, хто її розкритикував, - "зграєю гієн".

Через деякий час Єгорова знову потрапила в скандал через свою симпатію до Путіна, якого назвала "героєм нашого часу".

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