УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Новий скандал: Єгорова знову підтримала Путіна і назвала українців "частиною слов'янського братства"

9 лютого 2022, 20:14

Єгорова заявила, що в українських школах навмисно перебрехають історію.

Сніжана Єгорова
Сніжана Єгорова / snezhana.egorova.9

Ведуча і актриса Сніжна Єгорова знову зробила скандальну заяву. Єгорова, яка нещодавно підтримала президента Росії Володимира Путіна, знову виступила на його підтримку і заявила, що він "намагається забезпечити безпеку народу".

"Я розумію, що робить Путін. Він намагається зберегти баланс і забезпечити безпеку нашому народу, в тому числі. Не нашій еліті і не нашій владі, а саме українському народу, що є частиною великого слов'янського братства", - вважає ведуча.

На своєму каналі в YouTube Єгорова заявила, що в українських школах навмисно перебрехають історію.

"Верховна Рада 9 скликання - це той дурдом, який ми допустили. Коли ці риси, активісти, божевільні, які випили з отруйних грудей Ірини Фаріон (український політичний і громадський діяч - ред.) якісь Збочені уявлення про нашу історію, цілі і завдання",-висловилася Єгорова.

Єгорова розповіла, що одна з її передплатниць написала про випадки брехні історії в українських підручниках.

Реклама

Так, її син готується до ЗНО, і в книзі з історії вичитав, що "Радянський Союз напав на Польщу, потім на Чехословаччину, і взагалі на всіх напав - грубо кажучи, що Радянський Союз був агресором, який розв'язав Другу світову".

Жінка нібито обурилася через написане і спробувала поговорити зі школярем, але рознервувалася.

"З цим нічого не зробиш. Нам з цим доведеться жити. Ми пропустили покоління дітей, які навчалися в оновленій версії нової української школи, для яких підручники писали наші західні партнери, які у нас під боком з наших дітей сформували манкуртів, яничар, зрадників і наших ворогів!", - обурилася Єгорова.

Ведуча вважає, що підступи "західних партнерів" націлені на те, щоб українських "людей і землю відірвати від великого організму, яким є ми, слов'янські народи".

Єгорова підтримала Путіна

Актриса в соцмережах публічно заявила про підтримку Путіна. Вона зазначила, що не вважає політика-окупанта винним у тому, що відбувається на її батьківщині.

Шанувальники і колеги були шоковані визнанням телеведучої, що призвело до гучного скандалу.

Нагадаємо, дочка Сніжани Єгорової, телеведуча Стася Ровінська прокоментувала важкі стосунки з мамою.

Раніше скандально відома київська викладачка Київського університету імені Драгоманова Євгенія Більченко заявила про готовність "померти за російський світ". Про це вона заявила під час хвастощів своїм весіллям в Санкт-Петербурзі.

Читайте також:

viber
Сніжана Єгорова Володимир Путін
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 9 лютого 2022: Ракам – інтриги колег, Стрільцям – важливий вибір, Терезам - удачаГороскоп на сьогодні, 9 лютого 2022: Ракам – інтриги колег, Стрільцям – важливий вибір, Терезам - удача Казковий бузковий манікюр весна 2022, який неможливо не закохатисяКазковий бузковий манікюр весна 2022, який неможливо не закохатися Коли Масляна в 2022 році: традиції і звичаї святаКоли Масляна в 2022 році: традиції і звичаї свята І пальцем не поворухнуть: названі самі ледачі знаки зодіакуІ пальцем не поворухнуть: названі самі ледачі знаки зодіаку Пугачова - село, Доліна - стидоба без освіти: Ірина Понаровська грубо розкритикувала співачокПугачова - село, Доліна - стидоба без освіти: Ірина Понаровська грубо розкритикувала співачок
20:25

Неймовірна грошова удача і благополуччя: 4 знаки стануть улюбленцями фортуни в рік Тигра

20:14

Новий скандал: Єгорова знову підтримала Путіна і назвала українців "частиною слов'янського братства"Відео

20:10

"Мінськ" за сценарієм РФ і прямий діалог з "ЛДНР": Україна поставила Москві різку умову щодо ДонбасуВідео

20:08

Ставлять свою "мітку": комунальники карають водіїв, які паркуються посеред дорогиВідео

19:33

Без якої речовини виникнуть проблеми з серцем - відповідь дієтолога

Реклама
19:27

Кулеба зізнався, чого очікує Україна від засідання "нормандських радників"

19:17

Чи можливий компроміс між Києвом і Москвою?Погляд

19:13

63-річна Мадонна з голими грудьми показала "дихальні вправи"Відео

19:12

Військові РФ застрягли в болоті: в мережі з'явилося відео битви солдатів з місцевими дорогамиВідео

19:11

Зарплата в 20 тисяч гривень або трикімнатна квартира: на Кіровоградщині шукають лікарівВідео

19:07

Гороскоп на завтра, 10 лютого 2022: Козерогам – небезпека на дорозі, Левам - доленосна зустрічВідео

19:04

Росія починає фактичну "морську блокаду" українських портів - картаВідео

18:59

Трагедія на заводі: в Києві робітника розчавило верстатом

18:39

8 вакцин не допомогло: Жириновського у важкому стані госпіталізували і підключили до ШВЛВідео

18:36

"Це несправедливо": Кулеба висловився щодо відмови Німеччини надати зброюВідео

18:25

Дев'ята "пташка" прилетіла: до Києва прибуло понад 80 тонн боєприпасів із СШАВідео

18:20

Неврологи настійно рекомендують тим, хто перехворів коронавірусом відмовитися від кавиВідео

18:13

Роман Цимбалюк. Що мав на увазі Путін, говорячи про "красуню"Відеоблоги

18:07

Гороскоп на березень 2022 для всіх знаків зодіаку: Близнюкам – легкі гроші, Дівам – інтриги, Стрільцям - заздрістьВідео

17:46

"Оце балкон!": Соня Плакидюк знялася в еротичному костюмі зайчика з Playboy

Реклама
17:41

Україні поза НАТО, без зброї Заходу і "поступки" Альянсу: РФ вибухнула умовами щодо відведення військВідео

17:20

У Харкові дитина спала на підлозі й просила їсти у сусідів, поки мама пиячила

17:14

"Є умова": в НАТО підтримали запрошення України на самітВідео

17:00

Метінвест торік сплатив 53 млрд грн податків, а силовики проводять обшуки на підприємствах - експерт

17:00

Є-бабусі проти патріотичного КличкаПогляд

16:41

3 рецепта ідеальної романтичної вечері на 14 лютого: готуємо страви за 5 хвилинВідео

16:41

Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята

16:27

В Україні ціни на продукти зросли на 14,5% за рік: що подорожчало найбільшеВідео

16:23

Вперше в історії в Україні вийшла нова марка бензинуВідео

16:11

У моду на 2022 рік увійшла запаморочлива стрижка чоппі боб, що дарує відчуття свободиФото

16:06

Війська РФ біля кордонів України, у Білорусі та безпека: ЗМІ дізналися про вимоги ЄС до Москви

16:03

Євросоюз підготував нові санкції проти Росії - ЗМІВідео

15:54

Не впоралася з керуванням: модель Анна Неплях розбила автомобіль за 2 мільйони

15:54

Макрон пообіцяв Путіну, що України не буде в НАТО - іноЗМІВідео

15:08

Українці по-новому платитимуть податки: скільки доведеться віддати із зарплатиВідео

14:59

Помер легендарний український режисер

14:52

Україна за шлях до ЄС, а референдум щодо НАТО таїть небезпеку: соціолог розповів про настрої українцівВідео

14:51

Руда бестія: Катерина Бужинська поманила пишними грудьми в кардинально новому іміджіВідео

14:39

Стрітення Господнє 2022: дата, традиції і заборони свята

14:31

Зеленський терміново збирає РНБО в ХарковіВідео

Реклама
14:18

Кривавий розстріл солдатів у Дніпрі: у ДБР озвучили основну версію трагедіїВідео

14:12

Бійня в Дніпрі: Рябчук пояснив мотиви вбивств, а комісія виявила порушення у військовій частиніВідео

14:11

У мережі показали, як виглядатиме Залізничний шляхопровід з ансамблю запорізьких мостів

14:02

"Фінляндизація України": про що мова і чому про це говорять у світіВідео

13:53

Чому українці їдуть на заробітки за кордон і за які гроші готові працювати - опитування

13:22

Прийдуть дощі, мокрий сніг і вітер: українців попередили про наближення негодиВідео

13:06

Сосок у стразах: ексВІА Гра засвітила груди в образі а-ля Мерилін Монро

13:01

Комаровський назвав два основних і найпопулярніших симптому Омікрона

12:53

"Діва без трусиків": Лорак вразила новим пікантним фото

12:40

Взяла кредит, щоб допомогти хлопцеві: на Дніпропетровщині зникла 20-річна дівчинаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти