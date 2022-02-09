Новий скандал: Єгорова знову підтримала Путіна і назвала українців "частиною слов'янського братства"

Сніжана Єгорова / snezhana.egorova.9

Ведуча і актриса Сніжна Єгорова знову зробила скандальну заяву. Єгорова, яка нещодавно підтримала президента Росії Володимира Путіна, знову виступила на його підтримку і заявила, що він "намагається забезпечити безпеку народу".

"Я розумію, що робить Путін. Він намагається зберегти баланс і забезпечити безпеку нашому народу, в тому числі. Не нашій еліті і не нашій владі, а саме українському народу, що є частиною великого слов'янського братства", - вважає ведуча.

На своєму каналі в YouTube Єгорова заявила, що в українських школах навмисно перебрехають історію.

"Верховна Рада 9 скликання - це той дурдом, який ми допустили. Коли ці риси, активісти, божевільні, які випили з отруйних грудей Ірини Фаріон (український політичний і громадський діяч - ред.) якісь Збочені уявлення про нашу історію, цілі і завдання",-висловилася Єгорова.

Єгорова розповіла, що одна з її передплатниць написала про випадки брехні історії в українських підручниках.

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Так, її син готується до ЗНО, і в книзі з історії вичитав, що "Радянський Союз напав на Польщу, потім на Чехословаччину, і взагалі на всіх напав - грубо кажучи, що Радянський Союз був агресором, який розв'язав Другу світову".

Жінка нібито обурилася через написане і спробувала поговорити зі школярем, але рознервувалася.

"З цим нічого не зробиш. Нам з цим доведеться жити. Ми пропустили покоління дітей, які навчалися в оновленій версії нової української школи, для яких підручники писали наші західні партнери, які у нас під боком з наших дітей сформували манкуртів, яничар, зрадників і наших ворогів!", - обурилася Єгорова.

Ведуча вважає, що підступи "західних партнерів" націлені на те, щоб українських "людей і землю відірвати від великого організму, яким є ми, слов'янські народи".

Єгорова підтримала Путіна

Актриса в соцмережах публічно заявила про підтримку Путіна. Вона зазначила, що не вважає політика-окупанта винним у тому, що відбувається на її батьківщині.

Шанувальники і колеги були шоковані визнанням телеведучої, що призвело до гучного скандалу.

Нагадаємо, дочка Сніжани Єгорової, телеведуча Стася Ровінська прокоментувала важкі стосунки з мамою.

Раніше скандально відома київська викладачка Київського університету імені Драгоманова Євгенія Більченко заявила про готовність "померти за російський світ". Про це вона заявила під час хвастощів своїм весіллям в Санкт-Петербурзі.

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