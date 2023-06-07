"Час плине, і я знову тато": Андрій Джеджула засвітився з немовлям на руках

Український актор і шоумен Андрій Джеджула довгий час приховував від шанувальників, що є багатодітним батьком. Правда розкрилася, коли він на своїй сторінці в Instagram показав фото з новонародженою дівчинкою.
"Час плине, і я знову тато", - підписав знімок він. У коментарях Джеджулу стали вітати з поповненням. Позитивних слів було так багато, що шоумену необхідно було пояснити все шанувальникам.
Пізніше він виклав ролик, на якому тримає на руках сплячу дівчинку, яка виявилася його наймолодшою похресницею Інгою. "...Так! Я став татом… Хрещеним татом став 10 разів! Мої похресники: Євген, Тимофій, Лука, Олександра, Міланія, Кирило, Данило, Михайло, Марк і тепер наймолодша Інга! За кожну дитину і батьків молюся щодня! Нехай у них у всіх буде легка доля!", - пише ведучий.
Біологічних дітей у Андрія Джеджули двоє: 14-річний Даніель (у цивільному шлюбі з Сантою Дімопулос) і дворічна Адель (у шлюбі з Юлією Леус). З колишніми дружинами та дітьми у шоумена складні відносини.
Раніше стало відомо, що зірка фільмів "Суперперці", "Мачо і ботан" і "Вовк з Уолл-стріт" Джона Хілл вперше став батьком - первістка йому народила подруга, яка тримала вагітність в найсуворішому секреті.
Також на зраді попався чоловік відомої актриси Наталі Портман - чоловіка застукали за поцілунками з молодою жінкою, яка молодша за голлівудську зірку на 16 років.
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