УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Лікар врятувати не зможе": у Христини Горняк підтвердився страшний діагноз

Анна Підгорна
26 червня 2023, 14:13 оновлено 26 червня, 14:16
60
Колишній дружині Остапчука належить лягти під ніж хірурга для видалення хворого органу.
Христина Горняк
Христина Горняк розповіла, що лікарі підтвердили у неї гідронефроз / колаж: Главред, фото: instagram.com/kristygor

Друга колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, українська блогерка і нотаріус Христина Горняк раніше повідомляла, що у неї виявилася серйозна проблема зі здоров'ям. Австрійські та українські лікарі поставили їй діагноз - гідронефроз.

Ліва нирка Горняк викликала у медиків занепокоєння. Після аналізів підтвердилося найгірше - орган повністю нефункціональний і його доведеться видалити.

Про майбутню операцію блогерка повідомила на своїй сторінці в Instagram. Нирку не вдасться врятувати, проте Христина знайшла в цьому і позитивні моменти. Права нирка здорова, а значить її організм не отримає серйозних пошкоджень.

відео дня

"Лікар в Австрії підтвердив мій діагноз - гідронефроз, та сказав, що моя ліва нирка не працює від слова зовсім! І на жаль, спасти її він не зможе. Але!!!!!!!! Він сказав, що моя права нирка працює на всі 100% і виконує все те, що потрібно мені для щасливого і здорового життя! Що я можу їсти, як їла, можу пити, як пила, я можу все! Тому, я повинна подякувати за це Богу і йти далі посміхаючись, як я це роблю!" - пише Христина Горняк.

Вона також звернулася до своїх підписників, в надії, що її історія надихне їх не опускати руки, та йти по життю з високо піднятою головою.

Христина Горняк
Христина Горняк розповіла, що лікарі підтвердили у неї гідронефроз / instagram.com/kristygor

Раніше в невиліковній хворобі зізналася австралійська співачка sia-артистка страждає розладом нервової системи аутистичного спектру. Грунтуючись на власному досвіді вона навіть зняла фільм "Музика", який був номінований на Золотий глобус.

Також про проблеми зі здоров'ям у Віктора Павлика повідомила його дружина і концертний директор Катерина Репяхова. Стара травма артиста дала про себе знати, і тепер йому необхідно складне лікування.

Інші новини:

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

"Велике горе": російська ракета вбила у Києві молоде подружжя

"Велике горе": російська ракета вбила у Києві молоде подружжя

14:22 Україна
Сили оборони відбили Рівнопіль у окупантів на Донбасі - Маляр

Сили оборони відбили Рівнопіль у окупантів на Донбасі - Маляр

14:07 Україна
"Король голий" : у ГУР оцінили, як бунт Пригожина вдарив по Путіну

"Король голий" : у ГУР оцінили, як бунт Пригожина вдарив по Путіну

12:52 Світ
Всі головні новини

Останні новини

14:22

"Велике горе": російська ракета вбила у Києві молоде подружжя

14:16

Львівський забудовник заявив про спробу рейдерів захопити майно компанії на 53 млн гривень актуально

14:13

"Лікар врятувати не зможе": у Христини Горняк підтвердився страшний діагноз

14:07

Сили оборони відбили Рівнопіль у окупантів на Донбасі - Маляр

13:35

Грошова допомога від американської організації: хто може отримати 6,6 тис. грн

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:17

Що буде з волоссям, якщо кожен день мити голову рисовою водою

12:52

"Король голий" : у ГУР оцінили, як бунт Пригожина вдарив по Путіну

12:44

Вбивство Каті Гандзюк: Мангера та Левіна посадили на 10 роківФото

12:43

Пономарьов оцінив терміни завершення війни в УкраїніВідео

Реклама
12:36

Не впізнати: Віталія Козловського поголили на військовій підготовці

12:32

Гороскоп на завтра 27 червня 2023: Скорпіону - втрата грошей, Овну - веселощіВідео

12:14

"Валерія лікувала від гикавки": продюсер Пригожин "виповз" після заколоту однофамільця

11:58

НАБУ затримало на великому хабарі голову Тернопільської ОВА та його заступників

11:27

Для чого потрібно мити підлогу із сіллю: відповідь здивує всіх

11:24

Всього 2 інгредієнта: дівчина показала найкращий спосіб очищення віконних рамВідео

11:10

"Всіх підбадьорили": Пригожин оцінив результати свого заколотуВідео

10:59

Кримінальну справу на Пригожина за заколот ще не закрили - росЗМІ

10:31

Пригожину допомагав Генштаб РФ: у Мережі розкрили деталі бунту "вагнерівців"

10:31

Чому Пригожин не дійшов до МосквиПогляд

10:26

Пономарьов спрогнозував, з якого моменту почнеться крах режиму ПутінаВідео

Реклама
10:18

Так ось воно що: чоловік показав секретну функцію овочечисткиВідео

09:54

Ейдман пояснив, за якої умови верхівка Кремля зважиться усунути Путіна

09:50

"Юридичні норми йдуть лісом": Симоньян вперше висловилася про бунт Пригожина

09:46

ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонщини - партизани "Атеш"

09:12

Резніков пояснив, чому немає великої проблеми в позиції США щодо "України-НАТО"

09:12

Похмурий Шойгу вперше після бунту Пригожина показався на публіціВідео

09:11

Не те, що зараз: чому в СРСР не викидали хліб

09:00

Війна закінчиться не в Україні, а в Москві зміною влади в Росії – ПономарьовЕксклюзив

08:45

ЗСУ просунулися на 1-2 км, звільнено ще 17 кв. км територій - Міноборони

08:28

Хто зможе отримати бронь від мобілізації з 1 липня: що зміниться

08:19

Путін марно не втопив Пригожина в кровіПогляд

08:01

Двоє дітей залишилися без тата: у боях за Україну загинув розвідник Юрій Саманюк

07:27

В ISW розповіли, як бунт Пригожина позначвися на військах РФ в Україні

06:42

РФ атакувала Одесу: вночі в місті пролунали вибухи

05:00

99% людей не можуть розгадати цю оптичну ілюзію: треба знайти коня за 3 секунди

04:15

Путін повинен щось "учудити", щоб його усунули - Ейдман

04:00

Яке сьогодні свято 26 червня: кого потрібно привітати в цей день

03:30

"Поки Путін живий, війна не припиниться": Ейдман розповів, як РФ програє війну

02:53

"Всі рушниці можуть почати стріляти": Сотник оцінив ризик застосування ядерної зброї Путіним

02:06

Любовний гороскоп на тиждень 26 червня - 2 липня: Стрільцю - зустріч, Раку - проблемиВідео

Реклама
02:00

"Вісім стентів": відомий актор розповів правду про здоров'я Алли Пугачової

01:44

Гороскоп Таро на тиждень 26 червня - 2 липня: Тельцю - втрата, Льву - викликВідео

01:30

Загроза підриву окупантами ЗАЕС: експерт розкрив сценарій військової відповіді Заходу

00:56

Хитрий трюк вражає: гуру прибирання показала, як зробити блискучими сидіння в авто

25 червня, неділя
23:55

Військовий путч Пригожина: США очікували набагато більшого кровопролиття - CNN

23:15

Далекобійна зброя та процеси в РФ: Зеленський провів важливу розмову з Байденом

23:13

Посольство України обвинувачує Ізраїль у проросійській позиції

22:59

Після скандалу в Харкові: Світлана Лобода планує виступ з Валерієм Меладзе

22:29

"Справжній воїн та вірний друг": у тяжких боях загинув молодий боєць батальйону "Свобода"

21:52

Окупанти обстрілюють Херсонщину: серед поранених вагітна жінка

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти