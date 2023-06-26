"Лікар врятувати не зможе": у Христини Горняк підтвердився страшний діагноз

Колишній дружині Остапчука належить лягти під ніж хірурга для видалення хворого органу.

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Христина Горняк розповіла, що лікарі підтвердили у неї гідронефроз / колаж: Главред, фото: instagram.com/kristygor

Друга колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, українська блогерка і нотаріус Христина Горняк раніше повідомляла, що у неї виявилася серйозна проблема зі здоров'ям. Австрійські та українські лікарі поставили їй діагноз - гідронефроз.

Ліва нирка Горняк викликала у медиків занепокоєння. Після аналізів підтвердилося найгірше - орган повністю нефункціональний і його доведеться видалити.

Про майбутню операцію блогерка повідомила на своїй сторінці в Instagram. Нирку не вдасться врятувати, проте Христина знайшла в цьому і позитивні моменти. Права нирка здорова, а значить її організм не отримає серйозних пошкоджень.

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"Лікар в Австрії підтвердив мій діагноз - гідронефроз, та сказав, що моя ліва нирка не працює від слова зовсім! І на жаль, спасти її він не зможе. Але!!!!!!!! Він сказав, що моя права нирка працює на всі 100% і виконує все те, що потрібно мені для щасливого і здорового життя! Що я можу їсти, як їла, можу пити, як пила, я можу все! Тому, я повинна подякувати за це Богу і йти далі посміхаючись, як я це роблю!" - пише Христина Горняк.

Вона також звернулася до своїх підписників, в надії, що її історія надихне їх не опускати руки, та йти по життю з високо піднятою головою.

Христина Горняк розповіла, що лікарі підтвердили у неї гідронефроз / instagram.com/kristygor

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