"Війна - велике випробування для всіх пар": зірка "Кріпосної" розлучився з коханою

Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко / Колаж Фото УНІАН instagram.com/tina_antonenko

Українська стилістка Тіна Антоненко підтвердила свій розрив з відомим українським актором і зіркою серіалу "Кріпосна" Тарасом Цимбалюком. Однак, як написав на своїй сторінці в Instagram дівчина, вона не хоче обговорювати розрив публічно.

"Друзі, ми з Тарасом більше не пара. Війна - велике випробування абсолютно для всіх пар, і деякі з них це випробування не проходять. Наша не стала винятком. З поваги до Тараса і до себе я не стану давати ніяких коментарів (власне, як зазвичай). Я дякую за ці 4 роки. Найдовші стосунки в моєму житті. Дякую за любов, вірність, красу подорожей, яку ми побачили удвох, за досвід і розвиток", — написала вона.

До слова, Цимбалюк і Антоненко одружилися 3 липня минулого року. Пара познайомилася на зйомках. Далі - під час своєї участі в проекті "Танці з зірками" актор зробив пропозицію Антонюк безпосередньо в прямому ефірі.

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Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк розповів, як мати і бабуся його дружини Тіни виживали в окупованому Маріуполі. За його словами, жінкам довелося розкручувати батареї і пити з них воду.

"Смоктали там якийсь шматочок сала раз на три дні, просто щоб вижити. У бабусі цукровий діабет, але це люди, яких війна дуже загартувала", - розповів Цимбалюк.

До того Цимбалюк розповів, що його колега, українська актриса Євгенія Лоза - яка живе і працює в Москві - мовчить про війну в Україні, тому що "у неї дуже хвора мама і вона не хоче ризикувати".

"Я кажу: "Женька, ти українка, не мовчи. У тебе 800 тисяч передплатників, не можна мовчати!". Лоза написала, що у неї хвора мама, вона не хоче ризикувати. Ризикувати чим?"- сказав актор.

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