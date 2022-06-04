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Наталія Валевська розлучилася з чоловіком після 18 років шлюбу

4 червня 2022, 17:11

У ЗМІ назвали ймовірну причину розставання.

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Наталія Валевська та Володимир Пригладь розлучилися / instagram.com/valevska_official

Українська співачка Наталія Валевська у своїх соціальних мережах повідомила, що її шлюб з продюсером Володимиром Пригладем закінчився розставанням. Пара була разом 20 років, з них 18 - в офіційному шлюбі.

Ще незадовго до війни артистка публікувала на своїй сторінці в Instagram спільні фотопортрети зі зворушливими підписами, а вчора оголосила про розлучення з чоловіком.

"Дорогі друзі!У такі важкі для нашої країни часи маю повідомити вам, що ми з Володимиром розлучилися. Ми спілкуємося, підтримуємо один одного та попри все більше не разом!" - пише Валевська.

У ЗМІ припускають, що причиною розлучення могло стати "дитяче" питання, яке було особливо гострим для пари: вони не могли завести спільну дитину. На початку двохтисячних Валевська зробила аборт від Пригладя, так як плід мав відхилення в розвитку. Після цього завагітніти співачці не вдавалося. У продюсера є двоє дітей від попереднього шлюбу.

Офіційну причину для розставання пара поки не оголошувала.

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Наталія Валевська та Володимир Пригладь розлучилися / instagram.com/valevska_official

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Раніше стало відомо, що колишня прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель вийшла заміж за українського економіста і колишнього перший заступника Міністра економіки України.

А 11-річні відносини співачки Шакіри і футболіста Жерара Піке, однієї з найвпливовіших пар світу, закінчилися крахом через зміни спортсмена.

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