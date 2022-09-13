'Ось вам, а не Херсон': Андрій Данилко сміливо показав своє ставлення до росіян

Відомий український артист Андрій Данилко сміливо і відверто висловив своє ставлення до росіян.
Відомий український артист Андрій Данилко сміливо і відверто висловив своє ставлення до росіян, які окупували Херсон. До його позиції приєдналася Інна Білоконь, яка виконує роль "мами" Вєрки Сердючки на концертах Андрія Данилка.
На знімку в Instagram зображений сам Андрій Данилко та його вірна подруга Інна Білоконь. Погляди у них суворі, а руки складені в дулі. І саме цим жестом артисти показали росіянам, що вони про них думають.
"Ось вам, а не Херсон!"- так підписав фотографію шоумен.
Нагадаємо, раніше український музикант, який втілює на сцені образ Вєрки Сердючки, Андрій Данилко розповів, що насправді думає про мовчання Алли Пугачової про війну в Україні.
Також повідомлялося, що ексучасниця колективу Вєрки Сердючки, артистка Радміла Щеголєва, яка 20 років тому грала помічницю Лелю, розповіла неймовірну правду про свої взаємини з Андрієм Данилком.
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