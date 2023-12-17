Вокаліст Imagine Dragons розцілував український прапор під час концерту

Соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс на концерті підняв український прапор і поцілував його. Момент потрапив на відео і розлетівся по Мережі.

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Соліст Imagine Dragons Рейнольдс розцілував український прапор / instagram.com/imaginedragons

Соліст американської попрок-гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс під час виступу підняв український прапор і поцілував його. Крім цього, він також кричав гасла на підтримку України. Відповідне відео оприлюднив користувач WarSvitla в Twitter.

З ролика зрозуміло, що Рейнольдс помітив дівчат-прихильниць, що стояли біля сцени з українським прапором. Співак попросив у них прапор, поцілував його, підняв і вигукнув слова на підтримку, серед яких можна розрізнити "Свобода" і "Залишаємося з Україною".

Потім Рейнольдс підписав прапор і повернув його фанатці.

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Нагадавши, російський гуморист Максим Галкін (який нині перебуває у вигнанні в Ізраїлі разом з дружиною, легендарною співачкою Аллою Пугачовою і дітьми), закликав допомогти біженцям з України по всьому світу. Артист записав відеозвернення в Instagram.

У ролику Галкін назвав підтримку постраждалих українців персональною відповідальністю. Він підтвердив, що частину коштів зі своїх концертів перераховує до благодійних фондів, які допомагають біженцям з України.

Легендарна голлівудська актриса Шерон Стоун (яка прославилася головною роллю в еротичному трилері Пола Верховена "Основний інстинкт") вирішила продемонструвати гостям Каннського фестіфаля свою підтримку Україні у війні проти Росії.

Стоун одягла сині штани, блузку, жакет, а також взула туфлі в колір всього образу. Опинившись перед об'єктивами фотографів, Стоун розстебнула жакет і показала жовту підкладку.

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