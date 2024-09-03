Пішов у засвіти: помер відомий народний артист України - перші деталі

Григорію Шумейку було 74 роки, прощання з ним відбудеться 4 вересня.

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Григорій Шумейко помер / колаж: Главред, фото: facebook.com/zankovetska.theatre, pixabay.com/

Народний артист України, актор, режисер Григорій Шумейко помер сьогодні, 3 вересня, у Львові.

Про смерть артиста повідомили на офіційній сторінці Facebook львівського театру імені Марії Заньковецької, де працював Шумейко.

"Непоправна втрата в нашому колективі... Сьогодні на 74-му році життя пішов у засвіти народний артист України, актор, режисер Григорій Шумейко. Колектив театру висловлює щирі співчуття родині актора. Сумуємо", - написали в повідомленні.

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Прощання з артистом відбудеться 4 вересня в театрі імені Марії Заньковецької о 13:00, після чого його поховають.

"Прощання з народним артистом України Григорієм Шумейком: парастас відбудеться сьогодні о 20:00 у Храмі священномученика Климентія Шептицького. Завтра, 4 вересня, о 13:00 - прощання з актором у фойє театру", - повідомили в публікації.

Хто такий Григорій Шумейко? Григорій Шумейко - відомий український актор. Спочатку він закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого, після цього опанував режисуру. За час своєї кар'єри артист встиг знятися у понад 100 різних картинах і театральних постановках. Григорій Шумейко також був нагороджений Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня та відзнакою Мінкультури "За досягнення в розвитку культури і мистецтва".

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