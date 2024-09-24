Під час концерту помер популярний турецький співак

На момент смерті артисту було 52 роки, він помер у машині швидкої допомоги.

https://glavred.net/stars/vo-vremya-koncerta-skonchalsya-populyarnyy-tureckiy-pevec-10599701.html Посилання скопійоване

У Туреччині помер зірка 90-х / Колаж Главред, фото medyascope.tv

У Туреччині помер популярний співак 90-х Метін Аролат.

Він знепритомнів під час виступу в одному з готелів Стамбула. Аролата, якого доправили в лікарню на машині швидкої допомоги, врятувати, незважаючи на всі втручання, не вдалося, пише Medyascop.tv.

На момент смерті, артисту було всього 52 роки.

відео дня

Як повідомила близька подруга артиста, йому стало погано через 20 хвилин після початку концерту. "Моя рука оніміла", - сказав він. Пізніше він сказав, що все добре і вийшов на сцену. А незабаром упав.

Повідомляється також, що там була медсестра, яка надавала артисту першу допомогу. Його поклали на бік і відразу викликали швидку допомогу. Серце співака зупинилося в машині.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, 20 вересня, стало відомо про смерть актора "Ліги сміху" Юрія Рябченка, який грав у команді "Ніколь Кідман".

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що на 88 році життя помер уродженець Пряшівщини, фольклорист і українознавець Микола Мушинка, якого називали найвідомішим українцем Словаччини.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред