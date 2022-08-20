Онук Ротару після спроби втечі з України вийшов на зв'язок: мама розхвалила його за 'патріотизм'

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко / Колаж фото УНІАН та Instagram

28-річний Анатолій Євдокименко, старший онук легендарної української співачки Софії Ротару, після того, як оскандалився своєю невдалою втечею з України через молдавський кордон, вийшов на зв'язок і виклав у Мережу новий альбом своїх пісень. Мама музиканта Світлана Євдокименко розхвалила сина і не посоромилася згадати про його "патріотизм" у своєму Instagram.

Вона вважає, що у її сина є "незалежна українська душа і міцний дух", як і у всіх громадян України.

Сам Євдокименко намагався піарити свої нові пісні на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, де його пост, до речі, лайкнула і сама Софія Ротару.

Втім, зайвими словами артист не розкидався, тому і розхвалити творчість музиканта довелося його мамі Світлані Євдокименко.

"Всі ми зіткнулися з явним, неприкритим злом. Зникли півтони. І все ж наші душі знаходять силу у вірі, істині, любові! За цей час весь світ відчував єднання і був пов'язаний з незалежною українською душею!",- написала вона.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що в понеділок, 7 березня, на кордоні з Молдовою, біля міста Могилів-Подільський затримали вісім українців призовного віку. У супроводі поводиря - громадянина Молдови - чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон України на човні.

Повідомлялося, що серед затриманих виявилися Руслан і Анатолій Євдокименко - син і онук співачки Софії Ротару.

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