Олексій Суханов заговорив про поповнення в родині: "Не втрачаю надії"

Олексій Суханов вперше за довгий час заговорив про батьківство.

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Олексій Суханов - діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олексій Суханов

Ви дізнаєтеся:

Чи готовий Олексій Суханов усиновити дитину

Що відомо про особисте життя ведучого

Український телеведучий Олексій Суханов розповів про плани щодо розширення сім'ї. В інтерв'ю Єві Коршик 52-річний шоумен відверто зізнався, чи готовий він стати батьком і чому досі не наважився на цей крок.

Ведучий переконаний, що важливі події відбуваються саме тоді, коли людина до них максимально готова. Суханов наголосив, що в родині завжди мають бути повага та врахування думки обох партнерів.

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Олексій Суханов - інтерв’ю / скрін з відео

"Я не тільки замислювався над цим, я розглядаю це як план, але ж усе залежить не тільки від мене. Я маю на увазі, що у взаєминах завжди має бути повага та врахування думки обох. Тому я не втрачаю надії. Для мене це дуже гостра тема. І, якщо чесно, вона для мене вкрай особиста", - зізнався ведучий.

При цьому Олексій категорично відмовляється ділитися подробицями свого роману або розкривати особу обраниці. На його думку, щастя любить тишу, а романтичні стосунки не повинні ставати предметом публічних обговорень.

Олексій Суханов - особисте життя / фото: instagram.com, Олексій Суханов

"Я взагалі прихильник того, що у взаєминах мають бути присутні лише двоє. Я не люблю виставляти особисте життя на показ, бо це ж особисте життя. Я не вважаю це темою для розмови", - підсумував Суханов.

Олексій Суханов / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що Наталка Денисенко зізналася в Instagram у важкій боротьбі з емоційним вигоранням, яке тривалий час приховувала за посмішкою. Артистка відверто поділилася з фанатами особистими болісними переживаннями.

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Про персону: Олексій Суханов Олексій Суханов - український (у минулому російський) журналіст, теле- та радіоведучий. Ведучий українського ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" (2012–2022), ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1 Україна (з 2023 року), повідомляє Вікіпедія.

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