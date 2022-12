Замість Арестовича: Люк Скайвокер з "Зоряних воєн" англійською озвучив сигнали повітряної тривоги

Легендарний актор Марк Хемілл, який зіграв Люка Скайуокера в "Зоряних війнах", буде повідомляти про сигнали повітряних тривог в Україні.

Люк Скайвокер з "Зоряних воєн" англійською озвучив сигнали повітряної тривоги / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Американський актор Марк Хемілл, всесвітньо відомий завдяки ролі Люка Скайуокера у франшизі "Зоряні війни", озвучив своїм голосом сигнали повітряної тривоги в Україні. Про це повідомляється в Telegram-каналі платформи "UNITED24".

Зокрема, повідомляється, що голос актора (а в західному світі він ще відомий як актор озвучення легендарного суперлиходія Джокера) звучатиме в англомовній версії українського мобільного додатку "Повітряна тривога".

Актор повідомлятиме про п'ять видів небезпеки: ракетний удар, артилерійський обстріл, вуличні бої, радіаційна та хімічна загроза.

Цікаво, що коли українцям буде приходити повідомлення про відбій повітряної тривоги, то Хемілл в додатку буде говорити афоризми з "Зоряних війн" (наприклад — "May The Force be with U" – Нехай буде з тобой Сила").

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу на наймасштабнішому британському музичному фестивалі — Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R.‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

А пізніше Делон навіть взяв інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського.

