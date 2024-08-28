Разом із найкращою подругою: Олена Зеленська підкорила вчинком

Перша леді України Олена Зеленська разом із командою побувала в дитячому таборі в Карпатах.
На своїй сторінці в соцмережах Зеленська розповіла, що перебування дітей у таборі оплатив фонд.
"Для нашого фонду ментальне здоров'я дітей - окремий важливий напрямок у роботі. Бо точно знаємо - якщо почати психологічну допомогу якомога раніше, можна повністю подолати травму війни у свідомості дитини. Сьогодні особисто побачили, як команда табору підтримує дітей психологічно, а також розвиває творчі, спортивні та інтелектуальні таланти кожного", - написала перша леді.
Варто зазначити, що дружина президента України заплела колосок та здійснила візит разом зі своєю найкращою подругою Іриною Пікальовою.
Хто така Олена Зеленська?
Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.
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Додамо, нещодавно Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я та продемонструвала особливу брошку із символічним підтекстом.
А також під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".
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