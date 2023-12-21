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"Разом і до кінця": В'ячеслав Узелков одружується вдруге

Руслана Заклінська
21 грудня 2023, 19:47
Український боксер та тренер розповів про заручини у соціальній мережі.
'Разом і до кінця': В'ячеслав Узелков одружується вдруге
В'ячеслав Узелков оголосив про заручини / Колаж: Главред, фото: instagram.com / uzelkov_official

Український боксер і фітнес-тренер В'ячеслав Узелков вирішив поділитися приємною новиною зі своїми шанувальниками через соцмережі. Узелков офіційно оголосив про свою заручини на сторінці у Facebook.

Боксер змінив свій статус у соціальній мережі з "неодружений" на "заручини". Також спортсмен виразив радість з цього приводу та відзначив, що вони "разом до кінця".

"Ми разом. Нарешті ми це зробили і ми разом і до кінця", - написав Узелков.

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Проте, боксер вирішив тримати у таємниці деталі про свою обраницю. Він не розкриває ім'я обраниці та не ділиться фото разом із майбутньою дружиною.

Варто відзначити, що для боксера це буде другий шлюб. Його попередній союз з фітнестренеркою Мариною Боржемською завершився розлученням у 2018 році. Пара вирішила розлучитись після 22 років спільного життя. Розлучення супроводжувалось скандалами.

Як відомо, це не перший раз, коли Узелков оголошує про своє одруження. Раніше, він вже ділився подібними новинами, наприклад у лютому 2022 року на запитання шанувальників, як у нього справи, спортсмент відповів, що одружується.

Нагадаємо, у 2021 році В'ячеслав Узєлков взяв участь у шоу "Одруження наосліп", сподіваючись знайти справжню любов. Його партнерскою стала фітнес-мама Юлієя Черницька. Проте, після проєкту їхні стосунки не склалися і Черницька назвала Узєлкова своїм ворогом і "хворим на голову".

Як повідомляв Главред, Дантес зізнався, чому не одружується з Дашею Кацуріною. Якщо Кацуріна вже натякала на можливість узаконення стосунків з Дантесом, то Володимир, здається, не поспішає з подібними планами. У інтерв'ю для Люкс Фм він заявив, що наразі не готовий одружуватися з Дашею.

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шоу-бізнес В'ячеслав Узєлков новини шоу бізнесу
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