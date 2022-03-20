Дружина Усика показала світу "кримських мр*азей"

Олександра Усик розповіла про кримські мерзоти

Дружина українського боксера Олександра Усика поділилася в Instagram статтею відомої викладачки в українській школі сомельє Євгенії Ніколайчук.

Ніколайчук стала першою українкою, яка отримала престижну міжнародну кваліфікацію у сфері вина. Вона розповіла про жителів Криму, з якими перетнулася під час вимушеної евакуації з України.

Зокрема, Ніколайчук розповіла, що жителі Криму використовують свої українські паспорти, щоб користуватися всіма привілеями, які Європа зробила для біженців з материкової частини України.

Таких кримчан Євгенія назвала "мр*зями", так як у них є і паспорт РФ, чого вони навіть не приховують.

"У той час, як наші люди вимушено переїхали в інші країни не те, щоб зайвого не візьмуть, а готові свою останню сорочку віддати, ці мр*зі використовують наші паспорти, хочуть, бл**ь, заощадити. Безперервне почуття ненависті", - написала Усик.

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