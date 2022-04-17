"Це неможливо забути і пробачити": Злата Огневич хоче пожертвувати собою заради порятунку Маріуполя

Злата Огневич готова віддати своє життя за життя маріупольців / instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огневич зробила гучну заяву про деблокаду однієї з найгарячіших точок України - міста Маріуполь, яке рашисти намагаються стерти з лиця землі.

Артистка глибоко переживає за мирне населення, яке залишається там, і ЗСУ, які обороняють місто. У соціальних мережах вона регулярно публікує інформацію про Маріуполь, а також заклики про допомогу.

Блокада Маріуполя - кривава рана на серці кожного українця. "Якщо деблокада Маріуполя не відбудеться - це буде кривава і жахлива трагедія, яка житиме з кожним з нас. Це буде неможливо забути, пробачити", - підкреслила співачка.

У хвилину глибокого відчаю Огневич випустила сторіс, в якій запропонувала обміняти своє життя на порятунок життів всіх тих, хто зараз там знаходиться.

"Звичайно, утопія так думати... Але я віддала би своє життя без вагань в обмін на життя тих, хто лишився в Маріуполі. Якщо б це тільки було можливо... Якщо б тільки було можливо... Ось настільки мені боляче зараз...",- пише співачка.

Злата Огневич готова віддати своє життя за життя маріупольців / instagram.com/zlata.ognevich

читайте також"Андрюха мав рацію": Потап згадав пророчі слова Кузьми Скрябіна про війну

Раніше французький актор П'єр Рішар у зверненні до Путіна назвав військові методи російських окупантів варварством і жорстко засудив вторгнення в Україну.

Інші новини: