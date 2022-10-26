Володимир Остапчук і Христина Горняк розлучилися - інсайдер підтвердив розставання

Володимир Остапчук і Христина Горняк розлучилися / instagram.com/vova_ostapchuk

Український теле - і радіоведучий Володимир Остапчук розлучився з другою дружиною, нотаріусом Христиною Горняк.

Про це повідомляє Telegram-канал Культурная Прачечная з посиланням на джерело з близького оточення пари. Розлучення вже оформлене офіційно, документи колишнє подружжя отримало ще кілька тижнів тому.

Остапчук і Горняк не коментують свої стосунки. Однак чутки про те, що між ними не все так гладко, почали ходити ще кілька місяців тому.

Пара була досить активною в соціальних мережах, і всіма сімейними моментами ділилася на своїх сторінках в Instagram. Однак спільні пости останнім часом зникли і на сторінці Остапчука, і на сторінці Горняк - вони не привітали один одного ні з днями народження, ні з річницею весілля, а жінка навіть сама вирушила відпочивати за кордон.

Для Остапчука шлюб з Христиною - вже другий. Від попереднього союзу у ведучого є двоє дітей.

Раніше популярний український телеведучий Андрій Бєдняков поділився радісною новиною - він став батьком вдруге. Його дружина і колега Анастасія Коротка подарувала йому сина.

Також спортсменка, співачка, модель і колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова розповіла, коли до неї прийшло усвідомлення, що вона з мером Києва більше не сім'я, і назвала причину розлучення.

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