Влада Яму "рознесли" через російськомовну вечірку у США

Український танцівник і ведучий Влад Яма знову засвітився на вечірці в Маямі. Захід був присвячений збору коштів для України. Проте підписників, незважаючи на благородну мету заходу, розізлило те, що він проводився російською мовою.
На Instagram-сторінці заходу "Все свои Маями" зазначається, що проведений на вечірці аукціон дав можливість зібрати 3 тисячі доларів на підтримку постраждалих людей в Україні всього за 10 хвилин. На аукціоні Яма розіграв м'яч з автографами Дем'яненка, Михайличенка, Протасова та інший лот.
Проте користувачів у мережі розсердив той факт, що вечірка має російськомовну назву і проводилася російською мовою. Вони звернули увагу на те, що сам Яма також звертався до присутніх мовою країни-агресорки РФ. Про це користувачі написали у коментарях.
"Все свои" в Росії, а у нас "всі свої", – дорікнула Яму у коментарях одна дописувачка.
Танцівник відповів на такий закид і написав: "У нас теж, але там не тільки українці були". Після цього дискусія не припинилася. Дописувачка продовжила наполягати, що, на її думку, всі, хто підтримує Україну, повинні вчити українську. Яма на це відповів з іронією: "Казахам теж українську вчити?".
Інша дописувачка написала у коментарях, що Владу Ямі "весело живеться", на що той відповів "Не дуже".
За українського танцівника заступився у коментарях український режисер та актор Руслан Ханумак, який нещодавно сам нарвався на критику через свою пісню про українських жінок-військових "Дика дичка". Ханумак закликав користувачів залишити Яму у спокої і краще "піти почитати зі своїми дітьми".
Нагадаємо, на початку лютого цього року український танцюрист і суддя реаліті-шоу Влад Яма, який вже майже рік не з'являється в рідній країні, виклав фото, зроблене на пляжі в Майамі. Після цього він нарвався на критику у мережі.
Після цього на захист опального танцюриста виступив на своїй сторінці в Instagram український актор Тарас Цимбалюк – він розкритикував поверхневу "біомасу", яка вміє лише критикувати, але не мислити критично.
Також за Яму заступився український співак Віталій Козловський. Козловський зазначив, що вже по-іншому дивиться на медійних особистостей чоловічої статі, які залишаються за кордоном (або довгий час не поверталися в Україну ) – зокрема на Влада Яму, який втік до США, Потапа і Монатіка.
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