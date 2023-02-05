Цимбалюк наїхав на тих, хто критикує втікача в США Влада Яму: "Полили брудом, як бездумна біомаса"

Зірка "Спіймати Кайдаша" безмірно здивований, що ця тема все ще піднімається в суспільстві.

Тарас Цимбалюк заступився за Влада Яму, який залишив Україну / instagram.com/taras.tsymbaliuk, instagram.com/vladyama_official

Український танцюрист, хореограф і ведучий Влад Яма піддається нещадній критиці за те, що виїхав до США під час повномасштабної війни в Україні, і повертатися, схоже, поки не планує. І хоч в Америці артист займається благодійною діяльністю на користь ЗСУ і простих українців, він чує в свою сторону багато негативу.

Наприклад нещодавно він опублікував пляжне фото в стилі "Рятувальників Малібу" з метою анонсувати благодійний аукціон. Цю його ініціативу знову зустріли в багнети - скандал широко розлетівся по українських ЗМІ.

На захист опального танцюриста виступив на своїй сторінці в Instagram український актор Тарас Цимбалюк - він розкритикував поверхневу "біомасу", яка вміє лише критикувати, але не мислити критично.

"Докопалися, наприклад, до Влада Ями, котрий виїхав з родиною в США і мешкає в Майамі. Полили лайном, в кращих традиціях бездумної біомаси, а те скільки він там вже організував заходів на підтримку України і скільки грошей зібрав для ЗСУ - це мало кого цікавить… Дійсно, навіщо відомим українцям розповідати в штатах про війну у нашій країні і збирати мільйони гривень для наших воїнів? Краще хай зі своєю багатотисячною аудиторією стоїть на блокпості і мовчить. Так же воно логічніше?" - уїдливо підмітив актор.

Також Цимбалюк висловив здивування, що за 11 місяців повномасштабної війни в Україні, деякі продовжують розводити скандали на рівному місці, засуджувати всіх підряд і давати "цінні" вказівки щодо того, хто що повинен робити зараз.

"У мене в голові не вкладається, що до сих пір є люди, котрі вважають, що абсолютно УСІ чоловіки повинні бути на передовій.Записатись в ряди "диванних філософів" - діло зовсім нехитре: сидиш собі і бездумно кнопаєш всяку дурню в коментарях, неберучи до уваги, що ця людина робить більше ніж тисяча подібних "розумників", - гнівно заявляє Цимбалюк.

Нагадаємо, раніше Ліліана Кудлай, дружина танцюриста, на своїй сторінці в Instagram розповіла, чому він не повертається на батьківщину в такий складний для неї період. Жінка зазначає - вони з чоловіком займаються волонтерством і допомагають співвітчизникам на "своєму фронті".

А питання, чому він не відправив сім'ю в безпечне місце, а сам потім не пішов воювати, Ліліана і назвала нетактовним, і натякнула на "свої причини", які можуть бути у кожного.

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