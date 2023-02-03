"Приїжджайте і замініть мого чоловіка": Влад Яма в плавках посверкав лисиною в США і "отримав" в мережі

Влад Яма виклав у Мережу своє фотого на маямському пляжі. І негайно, причому досить жорстко, був розкритикований фоловерами.

Влад Яма / колаж фото УНІАН та Instagram

Український танцюрист і суддя реаліті-шоу Влад Яма, який вже майже рік не з'являється в рідній країні, виклав фото, зроблене на пляжі в Майамі.

Для більшого ефекту він приміряв на себе образ героя популярного в 90-ті серіалу "Рятувальники Малібу" – одягнувши червоні плавки і з поплавком в руках. Плюс легендарна лисина ями при цьому завзято виблискувала на сонці.

Під постом написано, що його підписники можуть придбати особливі благодійні лоти з танцюристом, частину коштів від яких Яма планує передати на потреби ЗСУ. Але цей трюк йому не допоміг. Фоловери все одно його розкритикували.

"А ну так, тільки еліта може допомогти за кордоном? А звичайні люди, які не мають великої можливості взагалі їздити туди,так воюють на "нулі", в окопах. Браво коментаторам. ВСУ- ви найкращі! Смерть ворогам!", "Так що – зустріч можна організувати в Майамі?", "Ця мала частина (воюючих на фронті вже так втомилася. І ще їм кажуть, що міняти ніким. Ті, хто поїхав − приїжджайте і замініть мого чоловіка і його побратимів. Не треба вже допомагати грошима або ще чимось. Повірте − вже все є за стільки місяців війни", - написали вони.

Нагадаємо, раніше Ліліана Кудлай, дружина танцюриста Ями, на своїй сторінці в Instagram розповіла, чому він не повертається на батьківщину в такий складний для неї період. Жінка зазначає - вони з чоловіком займаються волонтерством і допомагають співвітчизникам на "своєму фронті".

Виходячи з цього абсолютно неважливо, де саме Яма знаходиться зараз. Ліліана нібито вдячна чоловікові за те, що їхня сім'я зараз знаходиться в безпеці.

А питання, чому він не відправив сім'ю в безпечне місце, а сам потім не пішов воювати, Ліліана і назвала нетактовним. "По-перше, я вважаю, що ставити такі питання, як мінімум, некоректно. Це особиста справа кожного. У кожного різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного", - висловилася вона.

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