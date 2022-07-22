Влад Яма зразка 2008 року: український хореограф показав свою першу обкладинку глянцю

Шоумен нагадав фанатам, як виглядав 14 років тому.
Український хореограф, танцюрист і ведучий Влад Яма побалував фанатів ностальгічним кадром з далекого 2008 року, коли його карколомна кар'єра в світі українського телебачення тільки починалася.
На своїй сторінці в Instagram артист опублікував фото обкладинки ювілейного номера журналу Viva. Для неї Яма позував зі своєю дівчиною, ще не здогадуючись, що Ліліана незабаром стане його дружиною і матір'ю його сина.
Головним питанням випуску журналу було: коли ж весілля? З Ліліаною Кудлай танцюрист поєднався шлюбом лише через сім років після того, як вони знялися разом для обкладинки глянцю.
Влад і Ліліана одружилися в 2015 році. У тому ж році на світ з'явився їх первісток - син Леон.
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Раніше український піаніст-віртуоз Євген Хмара розповів, що став батьком втретє. Його дружина, співачка Дар'я Ковтун, з якою він вже виховує двох дітей, подарувала йому сина.
Також український ведучий і блогер Олексій Дурнєв розповів, чому українці так часто розлучаються під час війни.
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