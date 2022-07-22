Влад Яма зразка 2008 року: український хореограф показав свою першу обкладинку глянцю

Влад Яма показав, як виглядав 14 років тому / instagram.com/vladyama_official

Український хореограф, танцюрист і ведучий Влад Яма побалував фанатів ностальгічним кадром з далекого 2008 року, коли його карколомна кар'єра в світі українського телебачення тільки починалася.

На своїй сторінці в Instagram артист опублікував фото обкладинки ювілейного номера журналу Viva. Для неї Яма позував зі своєю дівчиною, ще не здогадуючись, що Ліліана незабаром стане його дружиною і матір'ю його сина.

Головним питанням випуску журналу було: коли ж весілля? З Ліліаною Кудлай танцюрист поєднався шлюбом лише через сім років після того, як вони знялися разом для обкладинки глянцю.

Влад і Ліліана одружилися в 2015 році. У тому ж році на світ з'явився їх первісток - син Леон.

Влад Яма з дружиною Ліліаною в 2008 році / instagram.com/vladyama_official

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