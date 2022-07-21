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Чому українці розлучаються під час війни - Олексій Дурнєв назвав головну причину

21 липня 2022, 00:31

Кінець любові - болюча подія, з якою складно впоратися, коли країна в небезпеці.

Олексій Дурнєв
Олексій Дурнєв розповів, чому українці розлучаються під час війни / instagram.com/aleksey_durnev

Український ведучий і блогер Олексій Дурнєв на своїй сторінці в Instagram часом відходить від амплуа дотепного базіки, і піднімає важливі соціальні та психологічні питання.

Він із задоволенням ділиться своїми мудрими міркуваннями, які для деяких фанатів його творчості замінюють похід до психолога. Так Дурнєв вирішив розповісти, чому під час війни розходиться і розлучається така величезна кількість здавалося б міцних пар.

Блогер вважає, що через війну у багатьох людей відбулася переоцінка їх життєвих пріоритетів і цілей. Обставини змушують людей дивитися на світ новими очима, і ці погляди, на жаль, далеко не завжди збігаються.

"У кожнім українці та кожній українки відбулася трансформація цінностей, і виявилося, що у деяких пар вони перестали збігатися. ... Колишні спільні інтереси зникли, а нові ще не сформувалися. Ось і маємо. Кризи змушують нас зазирнути всередину себе і трансформують основу, без огляду на оточуючих. Те, що було важливим раніше, стає дрібницею. А те, що раніше і не спадало на думку, виявляється головним життєвим орієнтиром. І це впливає на наші стосунки зі світом, партнером, друзями, кар’єрою. Не погано і не добре, просто даність", - каже Дурнєв.

Але він все ж прихильник романтичної "лінії" відносин, і впевнений, що для тих пар, яких об'єднує справжнє кохання, всі перепони - лише тимчасові труднощі.

Олексій Дурнєв
Олексій Дурнєв назвав причину розлучень під час війни / instagram.com/aleksey_durnev

"Любов переживе війну, зриви, сльози, нові тупі хобі, депресію, біль, замкнутість, відстань, "вибач, я відправив весь аванс на ЗСУ", розлуку, втрати, вигорання, пертурбації та "каре відчаю". Любов переможе все. Тому так важливо підживлювати її, на що б вона не була направлена, – кохання усього вашого життя чи роботу, яку ви цінували. З нею простіше проходити трансформації. Будьте поруч з тим, що і хто для вас важливий. Потім розберемось, що це з вами було: відліт чи глибинна зміна", - упевнений блогер.

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Раніше український ведучий показав, чим годують окупантів і як виглядає їх сухпайок. У своїй програмі Їжа Дурнєва він разом з Лерой Мандзюк порівняв сухпайок ЗСУ і сухпайок армії Росії.

Також Олексій Дурнєв каже, що через війну багато людей зараз живе з родичами, від яких втекли ще в 16 років. Він дав пораду підписникам, як ужитися з рідними під одним дахом.

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