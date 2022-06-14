Рік без Григорія Чапкіса: Влад Яма розповів кумедну історію з життя хореографа

Влад Яма вшанував пам'ять Григорія Чапкіса в річницю його смерті / 1+1

Рік тому на небосхилі українського шоу-бізнесу згасла одна з найяскравіших зірок - з життя пішов танцюрист, хореограф, беззмінний суддя шоу Танці з зірками і Народний артист України Григорій Чапкіс.

Колегу, друга і наставник в річницю його смерті згадав інший відомий український танцюрист Влад Яма. На своїй сторінці в Instagram він опублікував знімок з Чапкісом часів спільних зйомок у Танцях з зірками.

На фото Григорій Миколайович позує з ідеальною поставою в чорному оксамитовому костюмі, білосніжній сорочці і краватці-метелику. Волосся танцюриста бездоганно підфарбоване і укладене.

"Давайте згадаємо маестро Григорія Миколайовича Чапкіса. Сьогодні рік як його немає з нами. Але його харизму, жарти і танці я не забуду ніколи.Якось ми сиділи поруч під час мейк-апу і він сказав дівчатам гримерам: "Мене зробіть молодшим за Яму!".Згадую і усміхаюсь…Пам‘ятаємо…" - поділився спогадами про колегу Влад Яма.

До історії танцюриста приєдналися й інші шанувальники таланту Чапкіса. Вони вшанували його пам'ять теплими словами про талант і самобутність 91-річного хореографа:

Влад Яма вшанував пам'ять Григорія Чапкіса в річницю його смерті / instagram.com/vladyama_official

"Шкода, що маестро вже не знами. Хай прийме Господь його душу в царство небесне, де є вічна любов і нема журби, турботи або болю".

"Царство Григорія Небесне. Вічна і світла пам'ять".

"Як шкода і водночас добре, що він не бачить цього безглуздя".

"Дуже харизматичний був чоловік :) вічна пам'ять".

"Григорій Миколайович був дивовижний, цікавий, життєлюбний і харизматична людина ! ЛЮДИНА-ЛЕГЕНДА!!! Для багатьох це приклад того, яким професіоналом можна стати завдяки своїй працьовитості. Світла пам'ять!!!❤️"

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Раніше стало відомо, що Максим Чапкіс, онук легендарного танцюриста Григорія Чапкіса і молодший син Грега Чапкіса, потрапив у жахливу аварію за участю автомобіля другого Діда.

Нагадаємо, легендарний танцюрист і хореограф Григорій Чапкіс пішов з життя 13 червня 2021 року у віці 91-року. Подробиці смерті іменитого батька розкрив його син, також хореограф Грег Чапкіс.

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