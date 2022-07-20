"На одну Хмару стало більше": піаніст-віртуоз Євген Хмара втретє став батьком

Євген Хмара став батьком втретє - Дар‘я Ковтун народила йому сина / instagram.com/evgenykhmara

Український піаніст-віртуоз і композитор Євген Хмара повідомив шанувальникам благу звістку: його дружина, українська співачка Дар‘я Ковтун, подарувала йому сина.

Зворушливі знімки з новонародженим хлопчиком музикант опублікував на своїй сторінці в Instagram. "Ласкаво просимо на нашу прекрасну планету. Дякую, що обрав нас своїми батьками. На одну Хмару стало більше", - написав Євген.

У сім'ї композитора і співачки це - третя дитина. Пара вже виховує двох дітей - сина Миколу (2017 р.н.) і доньку Віру (2019 р. н.).

Багатодітних батьків з їх особливим днем привітали колеги - українські артисти Володимир Остапчук, Ірина Федишин, М'ята, Соломія Вітвіцька, Світлана Тарабарова та ін.

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Раніше стало відомо, що 76-річний батько Ілона Маска Ерол перебував у романтичних стосунках зі своєю пасербицею, яка молодша за нього на 41 рік. Вона народила йому двох дітей.

Також турецько-німецьку акторку і модель, відому роллю Хюррем-султан в серіалі Величне століття, Мер'єм Узерлі запідозрили в третій вагітності.

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