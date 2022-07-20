"На одну Хмару стало більше": піаніст-віртуоз Євген Хмара втретє став батьком

Артист і його дружина стали багатодітними батьками.
Український піаніст-віртуоз і композитор Євген Хмара повідомив шанувальникам благу звістку: його дружина, українська співачка Дар‘я Ковтун, подарувала йому сина.
Зворушливі знімки з новонародженим хлопчиком музикант опублікував на своїй сторінці в Instagram. "Ласкаво просимо на нашу прекрасну планету. Дякую, що обрав нас своїми батьками. На одну Хмару стало більше", - написав Євген.
У сім'ї композитора і співачки це - третя дитина. Пара вже виховує двох дітей - сина Миколу (2017 р.н.) і доньку Віру (2019 р. н.).
Багатодітних батьків з їх особливим днем привітали колеги - українські артисти Володимир Остапчук, Ірина Федишин, М'ята, Соломія Вітвіцька, Світлана Тарабарова та ін.
читайте також"Переназвати зі світу на Путін": Тодоренко запропонували альтернативне ім'я для новонародженого
Раніше стало відомо, що 76-річний батько Ілона Маска Ерол перебував у романтичних стосунках зі своєю пасербицею, яка молодша за нього на 41 рік. Вона народила йому двох дітей.
Також турецько-німецьку акторку і модель, відому роллю Хюррем-султан в серіалі Величне століття, Мер'єм Узерлі запідозрили в третій вагітності.
Інші новини:
- Це хлопчик: Наталя Могилевська порадувала фанатів поповненням у родині
- Тепер я знаю, як народжувати в компанії сина і чоловіка: Тодоренко народжувала в компанії 3-річну дитину
- "Мій улюблений посіпак": 14-річна дочка Кошового показала бойфренда