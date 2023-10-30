Вітовська відверто оцінила позицію Московської "мовчунки" - дочки Сумської

Відома українська актриса Ірма Вітовська висловилася про мовчазну позицію дочки своєї колеги Ольги Сумської, також актриси Антоніни Паперної.

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Ірма Вітовська детально оцінила поведінку Антоніни Паперної - доньки Ольги Сумської / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Легендарна українська актриса Ірма Вітовська висловилася про те, що старша дочка її колеги, Ольги Сумської, актриса Антоніни Паперна вже багато років живе в Москві, працює на благо кіноіндустрії країни-агресора РФ і мовчить про війну, яку диктатор Путін розв'язав проти України. Свою думку вона висловила для "РБК-Україна".

"Дочка Ольги Сумської знаходиться там вже о-го-го скільки років. Вона ж не після вторгнення переїхала, правда? Вона вже там склалася як людина, як особистість, у неї там сім'я. Я думаю, Олі дуже важко з цим", - сказала Вітовська.

Актриса додала, що не помічала за Паперною українофобських висловлювань, які, на думку Вітовської, більшість російських артистів підтримують агресію Путіна виключно з метою "сподобатися і бути ближче до влади".

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"Я не бачу, що людина є учасником якихось українофобських програм, куди заганяють усіх. Я допускаю, що більшість усіх цих українофобських висловлювань російських акторів-це кон'юнктурне бажання бути на плаву, сподобатися, бути ближче до влади. Є велика частина тих, хто дійсно сповідує цю українофобію, а є ті, які так служать режиму. Це завжди було так. Тому я не буду тут коментувати, щоб не робити ще болючіше Ользі В'ячеславівні. Я не знаю її дочку і не знаю дуже близько сім'ю. Але ця ситуація не почалася зараз", - сказала Вітовська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що молодша дочка Ольги Сумської Анна Борисюк поділилася своїми переживаннями про Паперну, з якою до війни та її втечі до Москви була дуже близька.

Також мовчання порушив Російський зять Ольги Сумської, актор Володимир Яглич. Як і Паперна, він дуже довго ховав голову в пісок, і намагався дотримуватися позиції про "артистів поза політикою".

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