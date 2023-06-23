Винник розповів, чи дійсно він страждає на онкологію

Співак Олег Винник категорично спростував чутки про те, що він страждає на онкологію (як про це писали деякі ЗМІ та блогери зі сфери шоу-бізнесу).

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Олег Винник спростував чутки про те, що він страждає на онкологію / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

У Мережі вийшло перше за час повномасштабної війни України проти Росії інтерв'ю українського попспівака Олега Винника. Воно було оприлюднено на YouTube-каналі "Крупним Планом".

Зокрема, артист стверджує, що його хвороба нібито ледь не прикувала його артиста до інвалідного візка. Втім, називати свій діагноз в ефірі музикант не захотів, але поділився деякими деталями.

За словами Винника, його хвороба раніше була смертельною, проте зараз від неї придумали важке лікування.

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Крім того, співак спростував чутки про те, що він страждає від онкології (як про це писали деякі ЗМІ і блогери зі сфери шоу-бізнесу).

"Неправда [з приводу онкології ‒ Главред]. Мені по барабану, що про мене говорять", ‒ підсумував Винник.

Куди пропав Олег Винник

Нагадаємо, що Олег Винник рекордно довгий час не з'являється на публіці і виключно вміло ховається від сторонніх очей. Стало відомо, коли з'явиться Олег Винник і куди він подівся.

У Мережу потрапили дані з приводу діагнозу Олега Винника. Цього разу, на своєму каналі на YouTube блогер Беспалов сфокусувався на здоров'ї зниклого з горизонтів Олега Винника.

Друг Винника Роман Недзельський розкрив подробиці про його повернення в Україну. Олег Винник живе в Німеччині на роялті від своїх хітів, але, на думку Недзельського, точно повернеться в Україну.

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