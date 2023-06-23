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Винник розповів, чи дійсно він страждає на онкологію

Дмитро Відоменко
23 червня 2023, 16:34 оновлено 23 червня, 16:34
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Співак Олег Винник категорично спростував чутки про те, що він страждає на онкологію (як про це писали деякі ЗМІ та блогери зі сфери шоу-бізнесу).
Винник
Олег Винник спростував чутки про те, що він страждає на онкологію / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

У Мережі вийшло перше за час повномасштабної війни України проти Росії інтерв'ю українського попспівака Олега Винника. Воно було оприлюднено на YouTube-каналі "Крупним Планом".

Зокрема, артист стверджує, що його хвороба нібито ледь не прикувала його артиста до інвалідного візка. Втім, називати свій діагноз в ефірі музикант не захотів, але поділився деякими деталями.

За словами Винника, його хвороба раніше була смертельною, проте зараз від неї придумали важке лікування.

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Крім того, співак спростував чутки про те, що він страждає від онкології (як про це писали деякі ЗМІ і блогери зі сфери шоу-бізнесу).

"Неправда [з приводу онкології ‒ Главред]. Мені по барабану, що про мене говорять", ‒ підсумував Винник.

Куди пропав Олег Винник

Нагадаємо, що Олег Винник рекордно довгий час не з'являється на публіці і виключно вміло ховається від сторонніх очей. Стало відомо, коли з'явиться Олег Винник і куди він подівся.

У Мережу потрапили дані з приводу діагнозу Олега Винника. Цього разу, на своєму каналі на YouTube блогер Беспалов сфокусувався на здоров'ї зниклого з горизонтів Олега Винника.

Друг Винника Роман Недзельський розкрив подробиці про його повернення в Україну. Олег Винник живе в Німеччині на роялті від своїх хітів, але, на думку Недзельського, точно повернеться в Україну.

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Олег Винник новини шоу бізнесу
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