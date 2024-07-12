Учасник "Голосу" отримав серйозне поранення на фронті

Учасник українського талант-шоу "Голосу країни-12" Давид Маскіса, який був учасником команди Наді Дорофєєвої, дістав серйозне поранення на фронті.
Про це повідомив музикант Євген Пугачов, а співачка Надя Дорофєєва зробила репост поста. Як повідомляється, Давид отримав осколкове поранення в спину під час служби на фронті, яке дало ускладнення.
"А пам'ятайте неймовірного Давида з моєї команди", - написала Дорофєєва.
Дорофєєва також попросила всіх небайдужих долучитися до збору та допомогти коштами Давиду. Ціна операції та реабілітації - 350 тисяч гривень.
"Під час несення служби Давид отримав осколкове поранення в спину, яке згодом дало сильне ускладнення. Зараз Давид пройшов перший етап екстреної стабілізації свого стану, ускладнено пересувається і готується до дороговартісної операції та подальшої реабілітації", - йдеться в повідомленні Пугачова.
Хто така Надя Дорофєєва?
Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".
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Зазначимо, 20 червня в української співачки Наді Дорофєєвої відбулася прем'єра треку і кліпу "Хартбіт". Через кілька днів артистка у своєму блозі в Instagram поділилася відгуками про нову музичну роботу.
Також українська співачка Настя Каменських розповіла, чи зраджували їй у стосунках, і поділилася філософськими роздумами про те, як загалом ставиться до невірності в парі.
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