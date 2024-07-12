Іраклі Макацарія вперше показав свого сина

Колишній холостяк Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа не часто діляться фотографіями свого сина, який з'явився у пари рік тому.
Вони досі не показали обличчя сина, проте на своїй сторінці в Instagram, Макацарія поділився його вмінням. Зокрема, він показав, як ходить його малюк.
Але і тут шанувальників чекає розчарування, адже Макацарія і тут не показав обличчя хлопчика. Зі спини лише видно, що у нього розкішні кучері.
Хто такий Іраклі Макацарія
Іраклі Макацарія народився 24 березня 1985 року. Виріс майбутній герой світської хроніки в чарівному грузинському місті Батумі.
Уже понад 15 років Іраклі проживає в Тбілісі, проте часто буває в роз'їздах по роботі. Багато часу проводить в Україні. Він був учасником українського шоу "Холостяк".
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Нагадаємо, раніше грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія поділився на своїй сторінці в Instagram незвичайним відео. На ньому під фортепіано співає його вагітна дружина Ліза Чічуа. "Я люблю тебе найбільше на світі", - прокоментував фото грузинською мовою вже не холостяк Макацарія.
Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Іраклі Макацарія та його дружина Ліза стали батьками. 21-річна дружина комерсанта Ліза Чічуа в п'ятницю, 2 червня, народила йому сина. Також Макацарія не став мучити фанатів і розповів, що немовля було вирішено назвати Георгієм.
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