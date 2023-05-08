Віктор Павлік душевно заспівав на вулиці "Шикидим" під гітару

Віктор Павлік приїхав до Львова на концерт до Дня міста. Він попросив мікрофон і гітару у вуличного музиканта і заспівав прямо на вулиці.

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Віктор Павлік зіграв кілька пісень у Львові на вулиці / колаж фото УНІАН

Легендарний український музикант, композитор, гітарист і співак Віктор Павлік порадував своїх фанатів дещо несподіваними діями. Народний артист України прогулювався по Львову і недалеко від площі Ринок, попросив гітару і мікрофон у вуличного музиканта і влаштував невеликий концерт для львів'ян і гостей міста. Відео було опубліковано в мережі.

57-річний артист негайно зібрав біля себе десятки глядач. І виконав, що логічно, свої головні хіти – "Шикидим", "Ні обіцянок, ні пробачень", "Хвилі" і "Ти подобаєшся мені". А в чохол для гітари, який лежав біля ніг Павлика, збирали гроші на ЗСУ.

До слова, раніше Павлик говорив, що у нього є проблеми з наймолодшим сином ‒ від нинішньої дружини Катерини Реп'яхової. Хлопчикові Михайлу, якому скоро виповниться два роки, але досі не розмовляє. Але співак каже, що син "чує і розуміє, але не реагує", коли до нього звертаються.

відео дня

Нагадаємо, раніше Катерина Реп'яхова поділилася з шанувальниками Віктора Павліка цікавою деталлю про співака і його синів, і назвала, яке у нього справжнє ім'я.

Також vолода дружина українського співака Віктора Павлика розкрила темні таємниці з його минулого - Катерина Реп'яхова прокоментувала чутки про романи артиста і його релігійні переконання.

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