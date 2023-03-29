Дружина Віктора Павліка розповіла, скільки сотень тисяч гривень заробляє на місяць

Дружина співака Віктора Павліка - Катерина Репяхова, каже, що активно веде свої соціальні мережі, які їй приносять цілком пристойні доходи.

Віктор Павлик, дружина Павлика / Колаж фото УНІАН та Instagram

Катерина Репяхова, дружина легендарного українського співака і музиканта Віктора Павліка розповіла про те, що завдяки рекламі на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона заробляє 150-200 тисяч гривень за місяць. Про це дівчина розповіла в інтерв'ю Cлаві Дьоміну.

"На Instagram в середньому на місяць заробляю приблизно 150-200 тисяч гривень. У мого чоловіка в місяць заробіток більше. У сім'ї в місяць десь в середньому 10 тисяч доларів", ‒ сказала Репяхова.

Крім того, каже дівчина, у неї є проект у вигляді магазину дитячого одягу, але зараз помітних доходів він не приносить.

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Також Репяхова розповіла, що вони з чоловіком намагаються відкладати гроші на житло собі.

"Ми складаємо кошти в одну коробочку. Ми хочемо житло. Розглядаємо і будинок, і квартиру. Коли будуть реально гроші, тоді будемо вирішувати", ‒ підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше Катерина Репяхова поділилася з шанувальниками Віктора Павліка цікавою деталлю про співака і його синів, і назвала, яке у нього справжнє ім'я.

Також Молода дружина українського співака Віктора Павлика розкрила темні таємниці з його минулого - Катерина Репяхова прокоментувала чутки про романи артиста і його релігійні переконання.

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