'Поверни доступ до сторінки': в Мережі вилаяли експродюсера Винника за новий проект

Фанатів Винника впевнені, що його експродюсер Горбенко намагається просувати свій новий проект за допомогою аудиторії "кумира вовчиць".

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Продюсер Олег Винника хоче розкрутити його клона, впевнені фанати / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Експродюсер українського попспівака Олега Винника Олександр Горбенко, по всій видимості, знайшов йому заміну - і виклав в Мережу кліп на пісню виконавця-ноунейма DISCOMAN. На це звернули увагу фанати Винника.

"DISCOMAN є символом ретро-стилю і ностальгії того часу. Він є культурним феноменом, який надихає багатьох музикантів і співаків, а також продовжує залучати любителів танців і веселощів", – сказано в описі відео.

А в понеділок, 3 липня, цей кліп був опублікований на офіційній сторінці Олега Винника в Instagram з підписом "Show must go on"("Шоу має продовжуватися"). Сам Винник, до слова, говорив, що вже давно не має контролю над своїми сторінками в соцмережах.

Фанатів Винника кліп DISCOMAN дуже обурив. Вони впевнені, що продюсер Горбенко вкрав у Винника сторінку в Instagram і тепер намагається просувати свій новий проект за допомогою його аудиторії.

"Ну і навіщо публікувати скачаний з ютуба кліп? Може вже повернете сторінку артисту, якому вона і належить?! Нафіга використовувати суду сторінку для такого..прости господи?!", "Таке враження, що сторінку вирішили перетворити на звалище", " Очевидно, цей пост не має відношення до Олега Винника. Сподіваюся, артист зможе відновити доступ до сторінки", "Олександр Горбенко, краще поверни людині доступ до його сторінці", – писали гнівні шанувальники і шанувальниці Винника.

Нагадаємо, раніше Олег Винник розповів, яка доля чекає його суперхіти, які були написані російською мовою - співак відповів, Чи буде він слідувати тренду з перекладом пісень українською.

Також співак вперше розкрив подробиці особистого життя - хто його дружина, чи є у них дитина, і чому не говорив про свою сім'ю раніше, коли був на піку слави.

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