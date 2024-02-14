Віра Брежнєва розчулила фанатів рідкісним фото з мамою і трьома сестрами

Співачка Віра Брежнєва показала рідкісне фото з мамою і рідними сестрами та розсекретила, де і з ким зустріне День закоханих.

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Віра Брежнєва виклала фото разом із мамою та сестрами / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відома попспівачка Віра Брежнєва (і колишня учасниця легендарного герлз-бенду "ВІА Гра") вперше за довгий час показала в Instagram фото з мамою і трьома рідними сестрами.

Фоловери поставили співачці чимало цікавих запитань, серед яких було багато про її плани на День святого Валентина. Брежнєва, яка минулого року підтвердила розлучення з композитором Костянтином Меладзе, зізналася, як проведе свято. Виявилося, артистка перебуватиме в літаку, адже летітиме до Казахстану.

"Буду летіти до Казахстану, мріяти в небі і дарувати посмішки всім навколо", - відповіла артистка.

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Окрім запитань, Брежнєвій також написали й побажання, зокрема, щоб поруч із нею завжди були світлі люди. Віра дала зрозуміти, що такі в її оточенні вже є - це мама і три рідні сестри. На підтвердження своїх слова співачка виклала спільне сімейне фото.

Нагадаємо, раніше український співак, комік і волонтер Володимир Дантес і його кохана, дизайнерка і бізнесвумен Даша Кацуріна, повідомили про поповнення в родині.

Також тяжкохвора українська актриса Катерина Тишкевич у романтичному настрої показала рідкісні фото з весілля з Валентином Томусяком. Зовсім недавно артисти відсвяткували першу круглу дату.

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