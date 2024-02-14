УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Віра Брежнєва розчулила фанатів рідкісним фото з мамою і трьома сестрами

Дмитро Відоменко
14 лютого 2024, 11:13
Співачка Віра Брежнєва показала рідкісне фото з мамою і рідними сестрами та розсекретила, де і з ким зустріне День закоханих.
Брежнєва, сім'я
Віра Брежнєва виклала фото разом із мамою та сестрами / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відома попспівачка Віра Брежнєва (і колишня учасниця легендарного герлз-бенду "ВІА Гра") вперше за довгий час показала в Instagram фото з мамою і трьома рідними сестрами.

Фоловери поставили співачці чимало цікавих запитань, серед яких було багато про її плани на День святого Валентина. Брежнєва, яка минулого року підтвердила розлучення з композитором Костянтином Меладзе, зізналася, як проведе свято. Виявилося, артистка перебуватиме в літаку, адже летітиме до Казахстану.

Брежнєва, сім'я

"Буду летіти до Казахстану, мріяти в небі і дарувати посмішки всім навколо", - відповіла артистка.

відео дня

Окрім запитань, Брежнєвій також написали й побажання, зокрема, щоб поруч із нею завжди були світлі люди. Віра дала зрозуміти, що такі в її оточенні вже є - це мама і три рідні сестри. На підтвердження своїх слова співачка виклала спільне сімейне фото.

Брежнєва, сім'я

Нагадаємо, раніше український співак, комік і волонтер Володимир Дантес і його кохана, дизайнерка і бізнесвумен Даша Кацуріна, повідомили про поповнення в родині.

Також тяжкохвора українська актриса Катерина Тишкевич у романтичному настрої показала рідкісні фото з весілля з Валентином Томусяком. Зовсім недавно артисти відсвяткували першу круглу дату.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Віра Брежнєва новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

"Це найгарячіша точка фронту": в ЗСУ розповіли, куди ворог кинув основні сили

"Це найгарячіша точка фронту": в ЗСУ розповіли, куди ворог кинув основні сили

12:15 Україна
Касьянов - про революцію дронів у військовій справі: "Україні треба терміново змінювати підходи"

Касьянов - про революцію дронів у військовій справі: "Україні треба терміново змінювати підходи"

12:00 Ексклюзиви
Армія України потопила БДК Цезар Куніков: у Путіна зробили першу заяву

Армія України потопила БДК Цезар Куніков: у Путіна зробили першу заяву

11:49 Світ
Всі головні новини

Популярне

Коханець-альфонс зрадниці Ані Лорак висловився про їхній роман 10596

Коханець-альфонс зрадниці Ані Лорак висловився про їхній роман

Що не можна клеїти суперклеєм: прості поради, які має знати кожен 10017

Що не можна клеїти суперклеєм: прості поради, які має знати кожен

В Україну вривається майже 7-бальна магнітна буря: як довго вона триватиме 8283

В Україну вривається майже 7-бальна магнітна буря: як довго вона триватиме

Найбільші втрати за добу з початку року: Тарнавський про ситуацію на фронті 8092

Найбільші втрати за добу з початку року: Тарнавський про ситуацію на фронті

Останні новини

12:54

Чому не можна нервувати вагітним: як впоратися зі стресами та уникнути наслідків

12:44

Колона згоріла вщент: ЗСУ влаштували вогняний "сюрприз" окупантам під Авдїівкою

12:15

"Це найгарячіша точка фронту": в ЗСУ розповіли, куди ворог кинув основні сили

12:15

Потрібно знайти собаку в купі листя за 9 секунд: впораються лише найрозумніші

12:13

Дмитро Ступка одружується: актор-утікач розкрив подробиці весілля

Розумний: РФ ризикує втратити землі – можуть з’явитися Южнорусский край і Кубанське герцогствоРозумний: РФ ризикує втратити землі – можуть з’явитися Южнорусский край і Кубанське герцогство
12:00

Убивство українського баскетболіста в Німеччині: стали відомі нові деталі

12:00

Касьянов - про революцію дронів у військовій справі: "Україні треба терміново змінювати підходи"Ексклюзив

11:53

Наказав викинути з вікна: Максакова розповіла, як Путін позбувся шанувальника КабаєвоїВідео

11:49

Армія України потопила БДК Цезар Куніков: у Путіна зробили першу заяву

Реклама
11:39

Дженніфер Лопес натякнула на закінчення кар'єри

11:37

У ВМС ЗСУ прокоментували ліквідацію БДК Цезар Куніков

11:23

Чому арабіка краще робусти: чим відрізняються два популярні сорти кави

11:22

Польща перекриває кордон з Україною: що сталося

11:13

Віра Брежнєва розчулила фанатів рідкісним фото з мамою і трьома сестрами

10:52

Конгресвумен Спартц з України не читала і не підтримає закон про $60 млрд для Києва

10:46

"У Кремлі здивувалися": політтехнолог назвав загрозу, якої злякався режим ПутінаВідео

10:39

"Бої у старій частині міста": в МВА розкрили деталі про ситуацію в Авдіївці

10:22

Magura знищила "Цезаря": у ГУР розкрили подробиці атаки на корабель РФ у КримуВідео

10:06

"Немовля поховали разом із мамою": історія сім'ї, яку РФ спалила живцем у Харкові

09:56

Кабаєвої більше немає: ЗМІ дізналися про нову коханку ПутінаВідео

Реклама
09:48

Мирні переговори з Україною: в розвідці Естонії відреагували на заяви Кремля

09:34

Україна знищила російський корабель Цезар Куніков у Криму: у ЗСУ розкрили деталіВідео

09:13

РФ має чисельну перевагу: Сирський розповів про складну ситуацію на фронті

08:45

У Сенаті США придумали, як обійти відмову Джонсона голосувати за допомогу Україні - Politico

08:40

Гороскоп на завтра 15 лютого 2024: Водолій - назрівають зміни, Рибам - важливий дзвінок

08:38

Втрачений час: про розірвані "нейронні зв'язки" в управлінні ЗСУПогляд

08:32

Що означає "цмулити" і "гайнувати": мовознавець пояснив колоритні словаВідео

08:29

Бійці ГУР розтрощили БДК РФ Цезар Куніков у Криму, корабель затонув - УП

07:49

Республіканець Джонсон не виноситиме допомогу Україні на розгляд Конгресу - NYT

07:35

Потрібно знайти заховану людину за 4 секунди: складна загадка для найкмітливіших

07:34

У Криму пролунал вибухи: уражено десантний корабель військ РФ - соцмережіВідео

07:30

РФ нападе на країни Балтії й отримає по зубах: астролог передбачив крах плану МосквиВідео

07:28

Естонія скоро може закрити кордони з Росією: у чому причина

06:45

РФ вдарила по лікарні та житловому будинку в Селидовому: під завалами - людиФотоВідео

06:30

Чому в Україні не створили власну далекобійну зброю?Погляд

05:30

Утікач Арестович відзначився новою маячнею про Україну: "приплів" Путіна і гороскоп

05:30

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба знайти літеру E за 6 секунд

05:00

Після чуток про відхід зі служби: Віталій Козловський записав відеозвернення

04:30

РФ може переключитися на іншу область у разі невдач на Донеччині та Луганщині – Черник

03:45

Газон буде густим і зеленим: як правильно вичісувати його навесні

Реклама
03:20

Загроза оточення Авдіївки: названо три "дороги життя" для ЗСУ

02:55

"Заробила багато грошей завдяки мені": путініст Трамп накинувся на Тейлор Свіфт

01:38

Необхідний "надзвуковий зір", щоб знайти змію: головоломка на швидкість

13 лютого, вівторок
23:54

"Геній сорому": Білик жорстко звернулася до Кіркорова, який заспівав її пісню на Донбасі

23:20

Третя квитанція за газ: як доведеться українцям інакше за нього платити

22:57

Вища за маму, копія тата: доросла дочка Тома Круза прогулялася Нью-Йорком

22:42

Карма наздогнала: путіністка Кудрявцева знову в лікарні і "випала" надовго

22:40

"Ситуація погіршується": ворог контролює логістику в Авдіївці – DeepState

22:40

Бійцям ЗСУ хочуть значно підвищити надбавки й допомоги: у ВР зареєстровано проєкт

22:39

США ні перед ким не схиляються і перед Путіним теж: Байден бурхливо виступив у Конгресі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти