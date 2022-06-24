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Вдова соліста Ласкового мая розповіла про прокляття, яке лежить на всіх членах гурту

24 червня 2022, 03:42

Разом зі всенародною любов'ю артисти свого часу знайшли безліч недоброзичливців.

Смерть Юри Шатунова нагадала про прокляття групи Ласковый май / Колаж

Тільки-но стало відомо про смерть російського співака Юрія Шатунова, як почали повзти чутки про прокляття, яке нібито "забирає" учасників гурту Ласковый май.

Про вищі сили, що керують артистами, заговорила в інтерв'ю для КП Олена Пріко - вдова одного з музикантів Ласкового мая Олександра Пріко. Вона вважає, що прокляття - результат лихослів'я заздрісників, яких у популярного гурту було незліченна безліч.

"Прокляття Ласкового мая - не хочеться в це вірити. Але заздрісників багато, вся негативна інформація все одно відбивається на людях. Прокляття це чи ні. Але на тлі заздрості зіркам можуть побажати все що завгодно. Негатив, напевно, позначився на них. Все це накопичується", - поділилася своїми роздумами Олена.

За весь час свого існування група Ласковый май змінила безліч складів. Деякі з артистів вже пішли з життя. Наприклад:

  • Юрій Барабаш - кілька місяців був солістом групи; мав голос, схожий на Шатунова. У 22 роки розбився на машині при нез'ясованих обставинах;
  • Юрій Гуров - вокаліст, загинув у ДТП в 2012 році;
  • Олександр Пріко - онкологія, помер у 2020 році, клавішник;
  • Влада Московська - вокалістка, померла в 39 років при нез'ясованих обставинах, ймовірно, проблеми з серцем;
  • Михайло Сухомлинов - клавішник, застрелений невідомими в 19 років;
  • Ігор Ігошин - бас-гітарист, випав з вікна (19 років);
  • Арвід Юргайтіс - клавішник, 35 років, отруєння чадним газом при пожежі;
  • В'ячеслав Пономарьов - бас-гітарист, 37 років, туберкульоз;
  • Олексій Бурда - клавішник, 38 років, алкогольна інтоксикація;
  • Ігор Анісімов - клавішник, загинув у 40 років від ножових поранень, отриманих у п'яній бійці.

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Смерть Юрія Шатунова

Про смерть співака стало відомо вранці, 23 червня. Концертний директор виконавця Аркадій Кудряшов повідомив, що причиною раптової смерті артиста став обширний інфаркт, який спровокувала бляшка в серці.

Пізніше з'ясувалося, що Шатунов вживав спиртне за кілька годин до трагедії. Кудряшов розповів, що вони вечеряли разом - їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано.

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