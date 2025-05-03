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Вдова Г'ю Геффнера заручилася з гарячим мачо

Олена Кюпелі
3 травня 2025, 13:36
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Ворд освідчився вдові 25 квітня "з шестикаратним вінтажним вінтажним діамантом шахтного ограновування.
Вдова Гефнер виходить заміж
Вдова Гефнер виходить заміж / Фото Instagram/crystalhefner

Коротко:

  • Хто освідчився вдові
  • Як він здійснив сюрприз

Вдова американського мільйонера Г'ю Геффнера Крістал Гефнер виходить заміж за Джеймса Ворда.

Як пише Page Six, Ворд освідчився вдові 25 квітня "з шестикаратним вінтажним вінтажним діамантом шахтного ограновування на тонкій каблучці" в будинку Гефнера на Гаваях після року стосунків.

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Крістал Гефнер виходить заміж
Крістал Гефнер виходить заміж / Фото Instagram/crystalhefner

"Джеймс повністю мене здивував. Він розчистив приховані сходи і звивисту стежку, щоб відкрити рукотворну терасу, що височіє над вражаючою скелею з видом на океан", - розповіла Гефнер виданню.

"Це було те саме місце, де ми влаштували тихий пікнік рік тому - місце, яке стало "нашим". Я й гадки не мала, що він таємно перетворює це на щось постійне і символічне", - поділилася вона.

Крістал Гефнер виходить заміж
Крістал Гефнер виходить заміж / Фото Instagram/crystalhefner

"Я думала, що ми просто йдемо гуляти, але коли я побачила квіти, рукописні записки і море, яке нескінченно простягається перед нами, я зрозуміла, що має статися щось незвичайне", - розповідає вона.

Пізніше Ворд сказав, що йому було важко тримати свої плани щодо пропозиції в таємниці від своєї нареченої, 39 років, через їхній близький характер.

Крістал Гефнер виходить заміж
Крістал Гефнер виходить заміж / Фото Instagram/crystalhefner

"Це так суперечить нашим стосункам, щоб щось приховувати від неї", - поділився власник турів See Through Sea, "але була просто ця маленька підтримуюча сила знання того, наскільки щасливою її зробить сюрприз, що робило це таким вартим уваги".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Главред писав раніше про те, що репер Jay Z відвідав прем'єру мультфільму Mufasa разом зі своєю сім'єю. Його дружина Бейонсе, її мати Тіна Ноулз і їхня дочка Блю Айві стояли поруч із репером, коли вони йшли червоною доріжкою. Він був одягнений у простий темно-коричневий костюм із білою сорочкою на ґудзиках і чорною краваткою.

Також зірка "Володаря перснів" Кейт Бланшетт розповіла про бажання піти з акторства. Тридцятирічна кар'єра в шоу-бізнесі так і не змінила деякі погляди артистки.

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