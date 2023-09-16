Вайкуле розповіла, чому хоче побачити ексколег - путіністів Баскова і Кіркорова

Латвійська співачка Лайма Вайкуле дала відверте інтерв'ю, в якому зізналася, що хоче побачити своїх колишніх колег - нині путіністів Баскова і Кіркорова.

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Лайма Вайкуле жорстко пройшлася в інтерв'ю по колишнім колегам / колаж Главред, фото УНІАН

Легендарна латвійська і радянська співачка Лайма Вайкуле каже, що хоче подратувати при особистій зустрічі своїх колишніх колег і приятелів – нині затятих путіністів Миколи Баскова і Філіпа Кіркорова. Виконавиця дала відверте інтерв'ю для проекту "Мосейчук+"на каналі "1+1".

"Мені б дуже хотілося з ними зустрітися десь після війни. Мені цікаво перевірити, як моє тіло буде реагувати. Мені дуже хочеться побачити, як вони будуть себе вести, що вони будуть говорити. Для мене це буде життєвий досвід. Тепер я бачу багато недобрих, злих людей. Я не думала, що застану такий час", – сказала Лайма Вайкуле.

За її словами, кремлівські співаки жодного разу не дзвонили артистці, яку колись обіймали і цілували на камери. Вона також їм не дзвонить, адже з" [негідник- грубо] нема про що говорити".

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Артистка лише раз нагадала з початку повномасштабного вторгнення розірвала зв'язки з країною-терористкою і засудила всіх згодних з кремлівською політикою.

Нагадаємо, раніше Лайма Вайкуле розкрила подробиці особливих стосунків із Софією Ротару - вона спростувала чутки про те, що між ними є конфлікт, через який Софія Михайлівна не бажає контактувати.

Також співачка розсекретила, де ховається Віра Брежнєва - фанати колишньої Віагри стурбовані тим, що вона і її сім'я зникли з інформаційного простору.

Раніше стало відомо, що Алла Пугачова прилітала в країну-агресор РФ, щоб попрощатися з близьким другом - модельєром Валентином Юдашкіним. Він помер після боротьби з онкологією.

Також стало відомо, що комік Юрій Гальцев, з яким гуморист Максим Галкін перестав спілкуватися через підтримку клоуном війни в Україні, ображається на Максима за те, що у того вистачило совісті не мовчати про злочини країни-агресора.

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